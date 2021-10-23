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Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan rapçi sokak ortasında infaz edildi

23.10.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan İsveçli rap şarkıcısı Einar, Stockholm’de sokak ortasında başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Mafya hesaplaşmasına kurban gitmiş olabileceği düşünülen Einar'ın annesi, İsveç'te tanınan bir oyuncu.

Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan rapçi sokak ortasında infaz edildi

İsveçli rap şarkıcısı Einar, dün gece başkent Stockholm’de sokak ortasında öldürüldü.

Gerçek adı Nils Kurt Erik Einar Grönberg olan 19 yaşındaki rap’çi, başından ve göğsünden vurulmuş halde bulundu. Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan, dünya çapında tanınan şarkıcının, ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Polis, hayatını kaybeden kişinin resmi olarak kimliğini doğrulamazken, İsveç medyası ölen kişinin Einar olduğunu duyurdu.

Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan, dünya çapında tanınan şarkıcının, ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, hayatını kaybeden kişinin resmi olarak kimliğini doğrulamazken, İsveç medyası ölen kişinin Einar olduğunu duyurdu.
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Einar’ın uzun süredir ölüm tehditleri aldığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Rap’çinin ölümünün Stockholm’de son 10 yılda gelişen mafya çekişmesiyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

İsveç medyasına göre, olay yerinde iki şüpheli görüldü ve Einar öldürüldüğünde yanında iki rap’çi ile birlikte müzik şirketindeydi.
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KAÇIRILIP TECAVÜZE UĞRADI

Einar, geçen yıl nisan ayında rap’çi rakibi Yasin ve arkadaşları tarafından kaçırılıp tecavüze uğradı. Saatlerce silah tehdidi altında tutulan Einar’ın onu kaçıranlar tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. 10 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevinde olan Yasin’in cinayetle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.


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