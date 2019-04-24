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Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 24.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

Amatör maçta rakibine tekme atan oyuncunun cezasını hocası verdi. Hoca, tekme atan oyuncusunun lisansını herkesin gözü önünde çakmakla yaktı.

Zonguldak'ta amatör küme maçında son yıllarda eşine rastlanmayan bir hareket gerçekleşti. Hafta sonunda 2. Amatör Küme maçında Güvenlikgücüspor ile Kozlu Taşkömürüspor, Fener sahasında kozlarını paylaştı.

Maçın 65. dakikasında Güvenlikgücüsporlu 26 yaşındaki oyuncu Cemil Can Rakipoğlu, rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda maçın hakemi Yaşar Günay tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

lisans

Hakemin verdiği karta tepki gösteren Rakipoğlu, yere düşürdüğü rakibine tekme attı. Ardından oyuncusunun bu tavrına kayıtsız kalmayan Güvenlikgücüspor'un 60 yaşındaki tecrübeli antrenörü Yusuf Aydın, kırmızı kart gören oyuncusu Cemil Can Rakipoğlu'nun lisansını yaktı.

Yusuf Aydın

"SPOR SAHADA OYNANIR"
Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Güvenlikgücüspor Teknik Direktörü Yusuf Aydın, sporcunun yaptığına karşı olduğunu ve lisansını yaktığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kozlu Taşkömürüspor Güvenlikgücüspor Cemil Can Rakipoğlu
 

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