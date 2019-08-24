Mynet Trend

Rakip Youtube kanalların evine SWAT ekibi gönderdi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 24.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

YouTube’un mahkemeye başvurarak Christopher Brady ismli Youtuber’ı dava etmesiyle ortaya çıkan olayın detayları hem çok ilginç hem de YouTube ekosisteminin zayıflığını gösteren ibret vesikası niteliğinde.

Rakip Youtube kanalların evine SWAT ekibi gönderdi

Buna göre, Christopher Brady rakip kanalların izleyici çekmesini engellemek için, kanallardaki videoları sahte telif hakları belgeleriyle şikayet etmeye başladı. YouTube editörlerinin gelen şikayetleri detaylıca incelemeden yapılan her şikayeti ciddiye alıp kanalı kapatma eğiliminden yararlanmak isteyen Christopher Brady, kanal sahiplerinin şikayetiyle yakayı ele verdi.

Kanalları kapatılan onlarca YouTuber, kuralları çiğnemedikleri konusunda ısrarcı baskıyla YouTube’ı sıkıştırdı. Bunun üzerine, şikayetleri yapanların aynı kişi olduğu ve tüm şikayetlerin sahte olduğu ortaya çıktı.

Mahkemeye giden YouTube şimdi Christopher Brady’ın ceza alması için dava açtı. Christopher Brady’in ise sahte telif hakları ihlali ile suçladığı YouTuber’lardan binlerce dolar tazminat isteyecek kadar da cüret bulduğu anlaşıldı. Ancak bu olay, YouTube’da onca emekle oluşturulan sayısız kanalın, kötü niyetli rakiplerin sahte şikayetleriyle kapatılabildiğini de ortaya çıkardı.

Daha da ilginç olanı, YouTuber’lardan birinin Christopher Brady’nin ismini ifşa etmesinin ardından polis departmanına sahte suçlamayla şikayet edilmesi oldu. YouTuber’ın evi kısa sürede otomatik silahlı SWAT ekipleri tarafından basıldı. YouTuber silahlı bir terörist endişesiyle vurulmaktan son anda kurtuldu.

Polis şimdi bu sahte şikayet olayının arkasında çakal YouTuber Christopher Brady’in olup olmadığını da araştırıyor.

Modem Router’ınızdan memnun değil misiniz? Keenetic, artık Türkiye’de!

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
En hızlı Android telefon unvanını eline geçirdiEn hızlı Android telefon unvanını eline geçirdi
Netflix Bill Gates için özel bir dizi hazırlıyorNetflix Bill Gates için özel bir dizi hazırlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtube SWAT youtuber

En Çok Okunan Trend Haberler

Son mesajı ortaya çıktı! Emine Bulut'u vahşice öldürmüştü

Son mesajı ortaya çıktı! Emine Bulut'u vahşice öldürmüştü

Bu aracı alabilirsiniz! Zamanında bakın kiminmiş

Bu aracı alabilirsiniz! Zamanında bakın kiminmiş

Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi pes dedirtti!

Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi pes dedirtti!

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürücüler Google Go ile web sitelerini dinleyecek

Sürücüler Google Go ile web sitelerini dinleyecek

En hızlı Android telefon unvanını eline geçirdi

En hızlı Android telefon unvanını eline geçirdi

Netflix Bill Gates için özel bir dizi hazırlıyor

Netflix Bill Gates için özel bir dizi hazırlıyor

Marvel’s Avengers oyunu için ilk oynanış videosu yayınlandı

Marvel’s Avengers oyunu için ilk oynanış videosu yayınlandı

Facebook geri adım attı

Facebook geri adım attı

ABD GSM operatörleri videolara kısıt koyuyorlar

ABD GSM operatörleri videolara kısıt koyuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.