Rakip Youtube kanalların evine SWAT ekibi gönderdi

Buna göre, Christopher Brady rakip kanalların izleyici çekmesini engellemek için, kanallardaki videoları sahte telif hakları belgeleriyle şikayet etmeye başladı. YouTube editörlerinin gelen şikayetleri detaylıca incelemeden yapılan her şikayeti ciddiye alıp kanalı kapatma eğiliminden yararlanmak isteyen Christopher Brady, kanal sahiplerinin şikayetiyle yakayı ele verdi.

Kanalları kapatılan onlarca YouTuber, kuralları çiğnemedikleri konusunda ısrarcı baskıyla YouTube’ı sıkıştırdı. Bunun üzerine, şikayetleri yapanların aynı kişi olduğu ve tüm şikayetlerin sahte olduğu ortaya çıktı.

Mahkemeye giden YouTube şimdi Christopher Brady’ın ceza alması için dava açtı. Christopher Brady’in ise sahte telif hakları ihlali ile suçladığı YouTuber’lardan binlerce dolar tazminat isteyecek kadar da cüret bulduğu anlaşıldı. Ancak bu olay, YouTube’da onca emekle oluşturulan sayısız kanalın, kötü niyetli rakiplerin sahte şikayetleriyle kapatılabildiğini de ortaya çıkardı.

Daha da ilginç olanı, YouTuber’lardan birinin Christopher Brady’nin ismini ifşa etmesinin ardından polis departmanına sahte suçlamayla şikayet edilmesi oldu. YouTuber’ın evi kısa sürede otomatik silahlı SWAT ekipleri tarafından basıldı. YouTuber silahlı bir terörist endişesiyle vurulmaktan son anda kurtuldu.

Polis şimdi bu sahte şikayet olayının arkasında çakal YouTuber Christopher Brady’in olup olmadığını da araştırıyor.

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