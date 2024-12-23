Rakiplerin bile ağzını açık bıraktı! Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşattı... Galatasaray'dan ligin ilk yarısında tam 36 gollük tarihi fark!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı, bugün oynanacak iki karşılaşma ile sona erecek. Ligin ilk devresini Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak lider tamamlarken, Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor, dikkat çeken bir performans sergileyerek ilk 5 sırada yer almayı başardı. Beşiktaş ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, yaşadığı kötü seriyle ilk yarıyı 6. sırada tamamladı.

Bir diğer yandan ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezon öncesinde kadrosuna kattığı futbolculardan aldıkları skor katkılarıyla dikkat çekiyor.

EN ÇOK KATKIYI GALATASARAY ALDI

Yeni sezona ikisi kiralık olmak üzere altı transferle başlayan ve ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, yeni oyuncularından en çok katkı alan takım olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs’u kiralık olarak kadrosuna katarken, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Elias Jelert ve Michy Batshuayi’yi bonservisleriyle transfer etti. Okan Buruk yönetiminde sarı - kırmızılılar söz konusu futbolculardan tam 36 gollük bir skor katkısı aldı.

Özellikle Napoli’den kiralanan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek taraftarların gönlünde taht kurdu.

İşte Galatasaray'ın yeni transferlerinin skor katkıları;

Rolland Sallai: 10 maç - 1 gol

Victor Osimhen: 15 maç - 12 gol - 4 asist

Ismail Jakobs: 10 maç - 1 asist

Gabriel Sara: 23 maç - 2 gol - 6 asist

Elias Jelert: 21 maç - 1 gol

Michy Batshuayi: 24 maç - 7 gol - 2 asist

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe ise sezona Jose Mourinho yönetiminde 7 yeni transfer ile başladı. Takıma Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, En-Nesyri, Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u katan sarı - lacivertliler, toplamda 28 gollük bir skor katkısı alarak '3 büyükler' arasında en kötü istatistiği yakalayan ekip oldu.

Fenerbahçe’de ise 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla’dan transfer edilen En-Nesyri, ligin ilk yarısını 9 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı. Ancak yıldız oyuncu, özellikle son haftalarda attığı gollere rağmen eleştirilerin odağında kaldı.

İşte Fenerbahçe'nin transferlerinden aldığı skor katkıları;

Youssef En-Nesyri: 24 maç - 9 gol - 2 asist

Flip Kostic: 10 maç - 1 gol - 2 asist

Sofyan Amrabat: 17 maç - 2 gol - 2 asist

Allan Saint-Maximin: 22 maç - 3 gol - 3 asist

Oğuz Aydın: 8 maç - 3 gol - 1 asist

Cenk Tosun: 9 maç - skor katkısı bulunmuyor

Levent Mercan: 2 maç - skor katkısı bulunmuyor

BEŞİKTAŞ SİYAHLA BEYAZ GİBİ

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Beşiktaş, son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısını 6. sırada tamamlayarak zirvenin oldukça uzağında kaldı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Kupa zaferiyle sezona moralli başlayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Kartal, sezon başında Emirhan Topçu, Can Keleş, Ciro Immobile, Uduokhai, Paulista, Joao Mario, Rafa Silva ve Cher Ndour gibi isimleri transfer ederken, Al-Musrati’nin de bonservisini aldı. Bu 9 transfer, siyah-beyazlılara toplamda 32 gollük skor katkısı sağladı.

İşte Beşiktaş'ın yeni transferlerinin performansları;

Joao Mario: 13 maç - 1 asist

Felix Uduokhai: 16 maç - skor katkısı bulunmuyor

Cher Ndour: 18 maç - 2 asist

Emirhan Topçu: 20 maç - 1 asist

Can Keleş: 6 maç - skor katkısı bulunmuyor

Ciro Immobile: 20 maç - 13 gol

Rafa Silva: 25 maç - 7 gol - 4 asist

Gabriel Paulista: 16 maç - 1gol - 1 asist

Al-Musrati: 19 maç - 2 gol