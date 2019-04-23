Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Resmi tatil kaç gün?

Vatandaşlar erken rezervasyon ve tatil planlarını yapabilmek için, resmi tatil açıklamasını bekliyor. Bayram tatillerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmasının ardından gözler, resmi tatil açıklaması için Cumhurbaşkanlığına çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili hangi tarihlere denk gelecek? Resmi olarak tatil kaç gün sürecek? İşte Ramazan Bayramı tatili ile ilgili merak ettiğiniz bütün detaylar…

Geçtiğimiz yıllarda hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarında uzun tatiller yapma imkanı bulan vatandaşlar, bu sene resmi tatil açıklamasını büyük bir merakla bekliyor. Özellikle turizm sektöründe çalışanlar, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanlığı hükümete 3 günlük tatilin uzatılması konusunda taleplerini iletti. Cumhurbaşkanlığı bu talebin cevabını vermek ve belirsizliğin ortadan kalkması için Ramazan Bayramı tatilinin resmi süresini açıkladı.

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RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Ramazan Bayramı, Hicri takvimde Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayının ilk 3 günü olarak kabul edilir. İslam dünyası tarafından kabul edilen ortak inanç neticesinde, Ramazan ayında tutulan orucu şereflendirmek ve paylaşmak amacıyla, orucun bitimindeki ilk 3 gün bayram olarak kutlanır.