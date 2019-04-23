Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Resmi tatil kaç gün?

Vatandaşlar erken rezervasyon ve tatil planlarını yapabilmek için, resmi tatil açıklamasını bekliyor. Bayram tatillerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmasının ardından gözler, resmi tatil açıklaması için Cumhurbaşkanlığına çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili hangi tarihlere denk gelecek? Resmi olarak tatil kaç gün sürecek? İşte Ramazan Bayramı tatili ile ilgili merak ettiğiniz bütün detaylar…
Geçtiğimiz yıllarda hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarında uzun tatiller yapma imkanı bulan vatandaşlar, bu sene resmi tatil açıklamasını büyük bir merakla bekliyor. Özellikle turizm sektöründe çalışanlar, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanlığı hükümete 3 günlük tatilin uzatılması konusunda taleplerini iletti. Cumhurbaşkanlığı bu talebin cevabını vermek ve belirsizliğin ortadan kalkması için Ramazan Bayramı tatilinin resmi süresini açıkladı.
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Ramazan Bayramı, Hicri takvimde Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayının ilk 3 günü olarak kabul edilir. İslam dünyası tarafından kabul edilen ortak inanç neticesinde, Ramazan ayında tutulan orucu şereflendirmek ve paylaşmak amacıyla, orucun bitimindeki ilk 3 gün bayram olarak kutlanır.
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2019 yılındaki dini günlere ilişkin tarihlerin listesini açıkladı. Yayımlanan takvime göre, Ramazan ayı 2019 yılında Mayıs ayına denk geliyor. 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü ilk oruç tutulmaya başlanacak ve oruç 3 Haziran 2019 Pazartesi günü sona erecek.
Ramazan ayının sonunda ise, Müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramı için hazırlıklarına başlar. Ramazanın bittiği gün olan 3 Haziran 2019 Pazartesi, Ramazan Bayramının arefesi olarak karşılanır. Ardından 3 günlük bayram süreci başlar. Ramazan Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre; 4 Haziran’da başlayıp 6 Haziran’da sona erecek.
Ramazan Bayramının 1. Günü: 4 Haziran 2019, Salı
Ramazan Bayramının 2. Günü: 5 Haziran 2019, Çarşamba
Ramazan Bayramının 3. Günü: 6 Haziran 2019, Perşembe
Normal şartlarda Ramazan Bayramı’nın 3 günü tam gün; arefe günü ise yarım gün olmak üzere resmi tatil olarak kabul edilir. Buna göre, çalışanlar için 3 Haziran Pazartesi yarım gün; 4-5-6 Haziran tarihleri ise tam gün tatildir. Ancak Cumhurbaşkanlığ kararı ile, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili haftasonlarının da eklenmesiyle beraber 9 güne çıkartılmıştır. Verilen karar neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar Ramazan tatili doğrultusunda;
3 Haziran 2019 Pazartesi yarım gün,
4-5-6-7 Haziran 2019 tarihleri arasında tam gün izinli sayılacaklar.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 7 Haziran 2019 Cuma gününe kadar izinli olmalarını uygun gördüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”
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