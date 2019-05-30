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Ramazan bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (İstanbul, Ankara, İzmir)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Bayrama günler tatil planları da netleşmeye başladı. Vatandaşlar 'Ramazan bayramında hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt ararken, Meteoroloji'den de beklenen haber geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde bayram boyunca sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

Ramazan bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (İstanbul, Ankara, İzmir)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde yer yer yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA BAYRAM BOYUNCA HAVA NASIL?

3 Haziran arife günü ile 4 Haziran bayramın ilk gününde İstanbul'da sıcak ve açık bir hava etkili olacak. 5 Haziran çarşamba günü havanın az da olsa serinlemesi beklenirken, 6 Haziran bayramın son gününde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

ANKARALILARA YAĞMUR SÜRPRİZİ

Günlerdir sıcak havanın etkisinde olan Ankara'da ise bayramla birlikte havaların biraz serinlemesi bekleniyor. Bayram boyunca Başkent'te yağışlı bir hava etkili olacak.

İZMİR'DE SICAK HAVAYA DİKKAT

İzmir'de ise bayram boyunca herhangi bir yapış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.

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meteoroloji hava durumu bayram ramazan bayramı istanbul Ankara izmir

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