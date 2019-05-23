YEMEK

Ramazan'da ağız kokusuna karşı en etkili yöntemler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sahurda yenilen maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin ağız kokusunu önleyebileceğini söyledi.

Ramazan'da ağız kokusuna karşı en etkili yöntemler

Ramazan ayında oruçlu iken daha fazla hissedilen ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin sahurda; maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin yardımcı olabileceğini söyledi.

yeşil çay

"Ramazan ayının yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle oruçlu iken ağız kokusunun oluşması sosyal çevreyi etkilen bir unsurdur. Ancak birkaç uyarı dikkate alınırsa bundan kurtulmak mümkün" diyen Dr. Çetin şunları önerdi:

"Ağız kokusu diş, diş et ve mide rahatsızlıkları dolayısıyla oluşur.

iStock-504485944 (1)

İftar ve sahurda olmak üzere mutlaka dişlerimizi fırçalamamız, diş ipi ve ağız solüsyonları kullanılması gerekir.
Maydanoz, nane, zencefil, yeşil çay, ada çayı ve karanfil özlü tüketimler ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.
Çok sıcak ya da çok soğuk içeceklerin ağız kokusunu tetikleyeceğinden daha ılık tüketilmesine dikkat edilmeli.
İftar ve sahurda pastırma, sucuk, soğan, sarımsak gibi kokuyu artıracak besinlerden uzak durulmalı.
İftarda yemeklerin yanında limonlu su tüketin.
Sahurda bol bol su tüketin.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Evde karamel nasıl yapılır?Evde karamel nasıl yapılır?
Yavaş kilo verenler için mucize besin açıklandıYavaş kilo verenler için mucize besin açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazanda ağız kokusunu önlemek ağız kokusunu önleme

En Çok Okunan Haberler

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Ve sonunda güzel haberi verdi!

Ve sonunda güzel haberi verdi!

30 Gün Boyunca Kefir İçtim ve Bunlar Oldu!

30 Gün Boyunca Kefir İçtim ve Bunlar Oldu!

Her gün bir tatlı kaşığı yiyin 3 kat daha hızlı yağ yakın!

Her gün bir tatlı kaşığı yiyin 3 kat daha hızlı yağ yakın!

Piruhi mantısı tarifi: Safranbolu'dan bir Osmanlı lezzeti

Piruhi mantısı tarifi: Safranbolu'dan bir Osmanlı lezzeti

Yeni favoriniz olacak: Borç çorbası

Yeni favoriniz olacak: Borç çorbası

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yıllık gelenek Ramazan'ın en sevileni oldu

80 yıllık gelenek Ramazan'ın en sevileni oldu

Evde karamel nasıl yapılır?

Evde karamel nasıl yapılır?

Ramazan ayında iştahınızı kontrol edin

Yavaş kilo verenler için mucize besin açıklandı

5 bin yıllık geçmişi var! İlk günkü doğallığıyla taş değirmende üretiliyor

5 bin yıllık geçmişi var! İlk günkü gibi...

Gıda zehirlenmesine neden olan bir numaralı yiyecek

Gıda zehirlenmesine neden olan bir numaralı yiyecek

Şifa ve gençlik iksiri kemik iliği yemeniz için 8 önemli neden

Sadece suyunu kullandık ama öyle bir etkisi var ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.