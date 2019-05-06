Ramazan'da baş ağrısına çözüm

Sağlıklı kalmak için doğru besinleri doğru miktarda tüketmek gerektiğinin altını çizen Dyt. Nursena Simitçi, oruç tutan kişilerin besin ögelerinden zengin gıdalarla dengeli bir şekilde beslendiğinde açlığa bağlı olarak sıkça karşılaşılan baş ağrısı, hazımsızlık ve sindirim sorunlarının daha hafif atlatılabildiğini söyledi.

Normal koşullarda bireylerin beslenme programında 3 ana öğün yer alırken, bu miktarın Ramazan ayında 2 öğüne düştüğüne dikkat çeken Dyt. Simitçi, güneşin doğuşundan batışına kadar aç kalınarak geçirilen sürede fazla yemek yenmediğinde kilo verme durumu gözlenirken, aç kalma korkusuyla çok fazla yemek yendiğinde ise bireylerde kilo artışının gözlemlendiğini belirtti.

Yumurta, süt, yoğurt gibi proteinler, tam tahıllı ekmek, kabuklu kuru yemişler, söğüş sebze, tuzsuz ve yağsız peynir ve zeytin ile tarçının ramazan sofralarında mutlaka bulundurulması gerektiğine vurgu yapan Dyt. Simitçi, Ramazan ayında 2 ana öğünden biri olan sahurun kesinlikle atlanmaması gerektiğini ifade ederek, “Uzun süreli açlıklar metabolizmanın yavaşlamasına neden olacağı için, sahurun yapılması oldukça önemlidir. Birçoğumuz sahurda kahvaltıyı tercih ediyoruz. Tuzlu peynir, zeytin, salam, sucuk gibi gıdalar susuzluğu tetikleyeceğinden ölçüyü kaçırmamakta fayda var. Sahurda daha çok hafif kahvaltı, çorba, az yağ ile hazırlanmış zeytinyağlılar tercih edilebilir. Mide rahatsızlarının oluşmasını engelleyebilmek için özellikle yağlı besinlerden, kafein içeren kahve ve kakao tüketiminden kaçınılmalı ve yemeğin hemen üzerine uykuya yatılmamalıdır. Yaz aylarında geçirilen ramazanda açlıktan daha önemli bir konu varsa o da susuzluktur. Susamamak için içtiğimiz bol suyun yanında su içeriği yüksek besinleri tüketmek de susuzluğumuzu bastırmamıza yardımcı olacaktır” dedi.