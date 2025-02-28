Ramazan'da keyifle izlenebilecek diziler: 2025'in en popüler ve beğenilen Ramazan dizileri

Ramazan ayı on bir ayın sultanıdır. Ramazan demek, manevi duyguların zirveye ulaştığı mübarek bir dönem demektir. İftar sofralarının kurulduğu Ramazan aynı zamanda birlik ve beraberlik demektir. Bu, oruçların tutulduğu ramazanın ruhunu daha da anlamlı kılmaktadır. Ramazan'da zaman geçsin diye iftar saatine kadar dizi izleme alışkanlığı edinenler olabilir. Gün boyu oruç tutup ibadet ettikten sonra sevilen kişilerle iftar yapmak ve ardından beraber dizi izlemek bu kutsal dönemde keyifli anılar biriktirmeye de vesile olur. İftardan sonra sahura kadar veya gün içinde iftara kadar dizi izleyip zaman geçirmek isteyen kişiler ise keyifle izleyebilecekleri dizi önerilerini araştırır.

Ramazan’da izlenebilecek diziler

Gassal, TRT tarafından kurulan Tabii platformunun yapımlarından biridir. Bu platform üzerinden de izleyicileriyle buluşmuştur. Dizide 30'lu yaşlarında olan ve içine kapanık Baki isimli bir gassalın hikayesi anlatılmaktadır.

Ramazan Güzeldir

Selçuk Aydemir ve Burak Aksak tarafından yazılıp yönetilen "Ramazan Güzeldir" dizisi, 2009 yılında yayınlanan bir dizidir. Türü komedidir. TRT tarafından Ramazan ayına özel olarak yayınlanmıştır. "Ramazan Güzeldir" dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Tosun, Murat Cemcir, Şinasi Yurtsever, Ahmet Kural ve İlker Ayrık gibi tecrübeli oyuncular yer almaktadır. "Ramazan Güzeldir" dizisinin toplamda 30 bölümü vardır. Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte keyifle izlenebilecek diziler arasında yer alır.

Ekmek Teknesi

Ekmek Teknesi, 2002-2005 yılları arasında yayınlanmıştır. Bir aile dizisidir. Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında gösterilmektedir. Dizinin konusuna gelirsek; Dizi, mahallede fırıncılık yapan Nusret Baba ve ailesinin hayatını anlatmaktadır. Nusret Baba karakterini Savaş Dinçel canlandırmaktadır. Heredot Cevdet karakteri ise dizinin sevilen karakterlerindendir.

Ekmek Teknesi, Ramazan ayında keyifle izlenebilecek yerli diziler arasındadır.

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun, absürt komedi türünde bir dizidir. Türk televizyon tarihinin kült dizileri arasında yer alır. 2011-2014 yılları arasında TRT 1’de yayınlanmıştır (2021'de Exxen platformunda tekrar başlamıştır). Dizinin senaristi Burak Aksak'tır. Absürt ve trajikomik olaylarla dolu bir hikayeye sahip olan dizide Leyla, Mecnun, Erdal Bakkal, İsmail Abi, Yavuz ve dede gibi karakterler yer almaktadır.

Avatar: The Last Airbender

Avatar, Netflix tarafından dizi olarak uyarlanmıştır. 2005 ve 2008 yılları arasında 3 sezon halinde yayınlanmıştır. Animasyon serisidir. Avatar'da birçok kişinin yakından takip ettiği için iyi bildiği gibi, insanların 4 elementi birden kontrol edebildiği ve dünyanın 4 element etrafında ayrışan toplumlar halinde yaşadığı bir evren anlatılmaktadır. Bu evrendeki son hava bükücü ise Aang'dır.

Avatar: The Last Airbender, Ramazan ayı boyunca keyifle izlenebilecek yabancı dizilerden biridir.

Snowpiercer

Snowpiercer dizisinin hikayesi ve konusu şöyledir: Dünyanın soğuyarak buzullarla kaplandığı bir süreçte yaşamayı başaran çok az sayıda insan bulunmaktadır. Yaşanan buzul felaketinden sonra hayatta kalanlar, Snowpiercer adındaki trende dünyanın etrafında yolculuk yapmaktadır.

Ramazan ayı boyunca keyifle izlenebilecek yabancı dizilerden biri de Snowpiercer'dır.

Strangers Things

Dizinin ilk sezonu 1980'lerde Amerika’daki Hawkins adında bir kurgusal kasabada geçmektedir. Kasabada doğaüstü olayların meydana gelmesi ve genç bir çocuğun kaybolması üzerine kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğun hikayesi anlatılmaktadır.

Strangers Things, Ramazan ayında keyifle izlenebilecek yabancı diziler arasındadır.