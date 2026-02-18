YEMEK

Ramazan'da o saatte çay içenler bin pişman oluyor! Gün boyu susatıyor

Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan çayın sanılandan daha büyük bir risk oluşturabileceğini belirten Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, özellikle bu saatler arasında aşırı tüketimin diş eti hastalıklarını tetiklediğini ve oruç sürecinde artan ağız kuruluğunu daha da şiddetlendirdiğini açıkladı.

Gökçen Kökden

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, vatandaşlara ağız ve diş sağlığını korumaları konusunda önemli bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Ramazan ayında ağızda artan asitlik oranına ve tükürük etkisinin azalmasına değinen Yüksel, özellikle diş sağlığının ve tedavisinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

'FIRÇALAMAZSAK ÇÜRÜK MİKTARI ARTAR'

Ramazan da o saatte çay içenler bin pişman oluyor! Gün boyu susatıyor 1

Ramazan ayında da rutin ağız fırçalamalarının iftar ve sahurda yapılmasını öneren Bozyiğit Yüksel, "Ramazan'da çok uzun süre aç ve susuz kalındığı için ağız ortamında asitlik artar, bakterilerin alanı genişler. Bu durumda çürük miktarı artar, diş etinde iltihabi durum, hiperemiklik miktarı artar, ağız kokusu ve ağız kuruluğu meydana gelir. Çünkü tükürüğün yıkayıcı etkisi vardır. Tükürük azaldığı için bu gibi durumlar meydana gelebilir. Bizim yapacağımız rutin işlem sabah ve akşam dişlerinizi fırçalamaktır. Aynı şekilde saatleri değiştirerek yapıyoruz, sahurda ve iftarda diş fırçalamamıza devam etmemiz gerekiyor. Fırçalamazsak çürük miktarı artar, oruçlu olduğumuz sürede diş eti iltihabı artar, hastalarda çok şiddetli ağız kokusu meydana gelir ki bizim hastalarımızın en çok şikayet ettiği şey ağız kokusu. Bu gibi durumlarla Ramazan ayında karşılaşmamak için ağız hijyenimize, fırçalamamıza dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

'RAMAZAN'DA DİŞ TEDAVİNİZİ KESİNLİKLE AKSATMAYIN'

Ramazan da o saatte çay içenler bin pişman oluyor! Gün boyu susatıyor 2

Oruçluyken tedavi sürecinin aksatılmaması gerektiğini ve acil müdahalelerin önemini belirten Yüksel, "Dişte tedavisi devam eden hastalar acil durumlarda tabii ki oruçluyken tedavi görmeli; kanal tedavisi, dolgu gibi işlem gerekiyorsa yapılmalı. Ramazan'da kesinlikle diş tedavilerimizi aksatmıyoruz, rutin fırçalamalarımıza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ramazan da o saatte çay içenler bin pişman oluyor! Gün boyu susatıyor 3

Özellikle Türk milletinin vazgeçilmezi olan çay ve kahve tüketimine karşı uyarılarda bulunan Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, sahur menüsü için tavsiyelerini de değinerek, "Sahurda tükettiğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Kafeinli gıdalar, asitli içecekler, soğan ve sarımsak gibi koku oluşturacak, susamayı artıracak ürünler tüketmememiz gerekiyor. Daha çok kalsiyum içerikli gıdalar tüketilmeli ve bol su içilmeli. Hem tükürük miktarını artırmış oluruz hem de ağız hijyenini sağlamış oluruz. Çok asitli içecekler tüketmememiz gerekiyor. Çok fazla çay ve kahve tüketmememiz gerekiyor. Hem demir emilimini azaltır, diş eti hastalığı oluşturur hem de hastada oruçlu dönemde aşırı susuzluk ve ağız kuruluğu hissettirebilir. Ayrıca soğanlı, sarımsaklı ve baharatlı gıdalar tüketmememiz gerekiyor. Hem ağız kokusu yapar hem mide rahatsızlığı yapar hem de susama miktarımızı, ağız kuruluğunu artırır. Sahurda genelde yoğurtlu, sıvı ve sulu şeyler tüketmememiz gerekiyor. Yeşil sebzeler ve daha çok kalsiyum içerikli gıdalar tüketirsek orucu daha güzel ve daha rahat bir şekilde atlatabiliriz. Ramazan ayında hastalarımızın ağız hijyenine dikkat etmeleri lazım ve rutin diş tedavilerini aksatmamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

