Ramazan’da şişkinliği ve tatlı krizini bıçak gibi kesen yöntem! Beslenme uzmanından sahur rehberi

Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, iftarda durdurulamayan tatlı krizlerinin aslında basit bir "yemek yeme sırası" hatasından kaynaklandığını belirtirken, sahurda yapılan kritik yanlışlara karşı da vatandaşları uyarıyor. İşte uzmanından Ramazan ayında bağırsak sağlığını korumanın ve enerjik kalmanın altın kuralları.

BAĞIRSAKLARI KURUTMAMAK İÇİN BU İKİLİYE DİKKAT

Uzun süreli açlık, sindirim sisteminin yavaşlamasına ve bağırsakların adeta kurumasına neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu durumu önlemenin ilk adımı, iftar ile sahur arasındaki su tüketimini dengeli bir şekilde yaymak.

Su eksikliği doğrudan kabızlık riskini artırıyor. Sadece su içmek de yeterli değil. Sebze, meyve ve tam tahıllarla günlük lif miktarını artırmak şart. Ancak bu planlama diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için kişiye özel (örneğin meyve porsiyonu sınırlandırılarak) yapılmalı. Öğün sayısı ise kesinlikle ikinin altına düşürülmemeli.

RAMAZAN'DA YAPILAN EN BÜYÜK HATA: "YİYİP YATMAK"

Ramazan'da sıklıkla düşülen en büyük tuzak, gece yatmadan önce yemek yiyip sahura kalkmamak diyen Çelebi, "çok uzun süreli açlık, vücutta kas kaybına yol açabiliyor" şeklinde konuştu.

Ramazan'da sağlığı tehdit eden 3 temel hatanın altını çizen Çelebi, sorunları tek tek sıraladı;

Sahura kalkmamak (Kas kaybını tetikler).

Her akşam tatlı tüketmek (Kan şekeri dengesini altüst eder).

Su tüketimini ihmal etmek.

TATLI KRİZİNİ BİTİREN TAKTİK

İftar sonrası masadan kalkar kalkmaz gelen o yoğun tatlı isteğinin sebebi iradesizlik değil, kan şekerinin aniden fırlaması olduğunu söyleyen Diyetisyen Çelebi, "iftara çorba içerek başlanmalı ancak çorbanın içinde un olmamalı. Bunun yerine sebze ve lif destekli hazırlanmalı. Ardından sebze ve protein yemekleri tüketilmeli ve en sona karbonhidratlar bırakılmalı" dedi. Diyetisyen Betül Çelebi, tatlı ihtiyacı devam edenler için meyveli yoğurtlar veya az şekerli balkabağı tatlısı gibi alternatiflerin tüketilmesini önerdi.

Çelebi sözlerine şöyle devam etti: "Orucu açarken mideye aniden yüklenmemek büyük önem taşıyor. İftara mutlaka sıvı bir gıdayla (çorba veya bir bardak kefir) başlanmalı. Bu başlangıcın ardından 10 dakika beklemek, midenin yumuşamasına ve sindirime hazırlanmasına yardımcı oluyor."

BAĞIRSAK DOSTU ALTERNATİF: KARNIYARIK OTU TOZU

Kilo problemi olmayanlar için iftar ve sahur arasında probiyotik yoğurt veya kefir harika bir ara öğün alternatifi. Kefirin içine chia tohumu veya kuru kayısı eklenerek hazırlanan smoothie'ler bağırsakları adeta yeniliyor.

Özellikle kabızlık şikayeti çekenler için hızlı sahur önerisinde bulunan Çelebi, "sebzeli omletler harika bir sahur yemeği. Karnıyarık otu tozunun İçeriğinin %90'ı lif olan ve son dönemde popülerleşen bu tozu omletinize bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz" dedi.

Ancak uzman isim uyarıyor: "Günlük 28 gram olan lif ihtiyacını karşılamak için destekleyici olan bu toz, tek başına bir besin değil, bir takviyedir ve günde 1-2 çay kaşığı dozunu aşmamak gerekir."

RAMAZAN'IN OLMAZSA OLMAZ KAHRAMANI

Uzmanın Ramazan ayı için belirlediği altın besin ise yumurta. Kolay ulaşılabilir ve en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, uzun süreli açlıkta kas kaybını önlemesi sebebiyle her sahur sofrasında mutlaka yer almalı.