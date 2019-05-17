Ramazan’da seyahat etmek daha uygun

İstanbul’a seyahat etmek için en uygun zaman olduğunu belirten Biletall CEO’su Yaşar Çelik, ”Bu dönemde hem uçak şirketleri hem de oteller kampanyalar düzenliyor.Bu da uygun fiyata seyahat etmek önemli bir avantaj” dedi.

Ramazan ayında seyahat edenler gittikleri yerlerde hem farklı kültürler tanıyor hem de farklı lezzetler ile iftar açıyor.

Özellikle inanç turizmin tavan yaptığı bu dönemde hava yolu şirketlerinin kampanyaları ile iç turizmde hareketlenmeler yaşanıyor.

Birçok bölgeye normal zamandan daha uyguna bilet bulunabileceğini vurgulayan Biletall Ceo’su Yaşar Çelik, “Ramazan ayının manevi havasını solumak ve dini yerleri ziyaret etmek isteyenler için iyi bir dönem. Birçok farklı noktaya kampayalı biletler mevcut. Bu da farklı şehirleri ziyaret edip iftar açmak isteyenlere kaçınılmaz bir fırsat. Bu şehirlerin başında da İstanbul geliyor. Sultanahmet, Eyüp Sultan, Oruç Baba Türbesi ve Yuşa Tepesi gibi yerler Ramazan ayında İstanbul’un çekiciliğini bir kat daha arttıyor. Ramazan’da özellikle İstanbul, Bursa, Edirne, Gaziantep ve Konya’ya gidenlerin sayısında artış yaşanıyor” diye konuştu.





