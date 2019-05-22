Ramazan davulcusu eşliğinde sahur halayı

Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde ramazan ayının önemli geleneklerinden birini yaşatan davulculara gençler halayla eşlik etti. Davul zurna sesini duyan yaklaşık 10 kişilik grup, ramazan davulcularından halay çekmek için istekte bulundu. Gençlerin isteğini yerine getiren davulcular cadde üzerinde birlik, beraberlik ve kardeşliği temsil eden 'Sivas Ağırlaması' halayını çaldı. Gençler de halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Davul ve zurna sesini duyan mahalle sakinleri ise halay çeken gençleri görünce balkonlara çıkarak bu anları cep telefonları ile kaydetti.

"GEÇMİŞTEN GELEN BİR GELENEK"

Ramazan davulcusu Gökhan Asanakut, örf ve adetlerinin yıllardır devam ettiğini belirterek, "Geçmişten gelen bir gelenek. Gençlerimiz böyle bazen çıkıp bize eşlik edip oynuyorlar. Ramazan'ın bize olan katkısı budur. Biz onlardan memnunuz, onlar da bizden memnun" dedi. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Aydın ise, "Ramazan'ın verdiği coşkuyu hep beraber yaşıyoruz. Her zaman böyle gülüp, eğlenip, zaman geçiriyoruz" diye konuştu. (DHA)





