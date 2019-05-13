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Ramazan davulunun ritmine kapılan çocuk

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte fırına giden çocuk, kendini Ramazan davulunun ritmine kaptırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahur vakti annesiyle birlikte ekmek almak için fırına giden minik çocuk, sahur vakti çalınan davulun ritmine kendini kaptırarak, davulun ritmiyle oynamaya başladı. Bir eliyle davulu tutan minik çocuk kalabalığın şaşkın gözleri ününde oynamaya başladı. Usta oyuncuları kıskandıracak biçimde tek başına oynayan çocuğu görenler o anı cep telefonlarıyla kaydetti.

BİR TÜRLÜ İKNA OLMADI

Görüntülerde tek başına halay çeken çocuğu annesi eve götürmekte bir türlü ikna edemiyor, çocuğu kucağına alıp eve götürmek isteyen anne, çocuk ağlayarak tepki gösteriyor ve yine davulun ritmine uyarak oynamaya devam ediyor. Bir türlü oynamaktan vazgeçmeyen çocuğu ağlamasına rağmen annesi kucağına alarak uzaklaşıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa davul Ramazan Çocuk

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