Ramazan'ın 12. günü iftar menüsü: Göz doyuran ve lezzetli tarifler!

İftar menü fikirleri ramazan ayında ne yemek yapacağını düşünenlerin kurtarıcısı oluyor. 2 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Ramazan'ın 12. günü iftar menüsünde ezogelin çorbası, fırında patlıcan kebabı, tel şehriyeli bulgur pilavı ve kemalpaşa tatlısı tarifleri yer alıyor. Bu menünün yanına, yoğurt, turşu, dilediğiniz meze veya salata türlerinden de ekleme yapabilirsiniz.

12. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2 MART 2026 PAZARTESİ

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

Yarım su bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı pirinç

3 çorba kaşığı bulgur

1 çorba kaşığı salça

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı un

3 diş sarımsak

Kuru nane

Pul biber

Tuz

Karabiber

7 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı sıvıyağ

Tarif;

Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.

Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.

Ardından yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun.

Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.

Çorba kaynarken ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ile 1 çorba kaşığı unu çırpma teli yardımıyla karıştırarak kavurun.

Kuru nane, pul biber ve karabiberi de ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve hepsini çırpma teli ile iyice karıştırın.

Birkaç dakika kavurduktan sonra 1 çorba kaşığı salça da ilave ederek kavurmayı sürdürün.

Tavada kavurduğunuz malzemeleri tencereye yavaş dökün ve bu sırada çorbayı karıştırın.

20 dakika kadar çorbayı orta ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.

FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler;

5 adet çekirdeksiz patlıcan

2 adet kuru soğan

Bir kilo kuzu kıyma

1/2 demet maydanoz

2 diş sarımsak

Tuz

Sosu için:

Bir yemek kaşığı salça

Bir domates

Bir diş sarımsak

Bir bardak sıcak su

Tuz ve karabiber

2 adet acı yeşil biber

Tarif;

İlk olarak patlıcanları yıkayın ve ardından 3, 4 santim kalınlığında, yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. Patlıcanları yaklaşık yarım saat su içinde bekletin.

Soğanı rendeleyin, maydanozları da ince olacak şekilde kıyın. İki malzemeyi de derin bir kabın içine alın ve kıymayla karıştırın.

Ardından içine havanda ezdiğiniz sarımsakları ve tuzu birlikte içine ekleyin.

Tüm malzemeleri karışana kadar yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından orta büyüklükte olacak şekilde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Kıymanın hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra suda beklettiğiniz patlıcanları güzelce süzün.

Orta büyüklükte bir tepsiye bir köfte, bir patlıcan olacak şekilde dizmeye başlayın.

Salçayı sıcak suyla açın. Domatesi rendeleyin ve salçanın içine ilave edin. Sosun içine baharat ve tuzu da katın.

Biberleri doğrayın ve sosa katacağınız sarımsağı da yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Sosun içine bu iki malzemeyi de ekledikten sonra hepsini karıştırın ve patlıcan, köftelerin üzerine eşit olacak şekilde dağıtın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.

TEL ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler;

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı bulgur

1 çay bardağı tel şehriye

1/2 (yarım) yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 silme tatlı kaşığı tuz

Tarif;

İlk olarak bulguru bir kaç su durulayıp, suyunu süzün.

Tereyağı ve sıvı yağı yükseğe yakın ateşte tencereye alın, hafifçe kızdırdıktan sonra, tel şehriyeyi de ilave edin. Şehriyeler kahverengileşene kadar kavurun.

Ardından salçayı ekleyerek bir kaç dakika daha kavuralım.

Bulguru da ekleyerek, en az 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin.

Sıcak su ve damak zevkinize göre tuz ilavesini yapın ve kısık ateşte, tercihen ocağın küçük gözünde tencerenin kapağını kapatarak pilavımızı pişmeye alın.

Pilav göz göz olana kadar yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım.

Suyunu çekip, bulgur taneleri piştiğinde, altını kapatıp, tencerenin ağzına havlu kağıt koyun ve kapağını kapatarak pilavı 15 dakika kadar demlenmeye alın.

KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

1 yumurta

1 çay bardağı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 bardak irmik

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 bardak un

Şerbeti için:

3 bardak su

2 bardak şeker

1 çay kaşığı limon suyu

Tarif;

Bir kapta yumurtayı ve yağı çırpın.

Yoğurdu, irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük toplar alarak fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

180 derecede 20 dakika kadar pişirin.

Tatlı pişerken şerbeti hazırlamak için şerbet malzemelerini tencerede kaynayana dek pişirin.

Tatlıyı fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbeti dökün.

AFİYET OLSUN!