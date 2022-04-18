Ramazan’ın 17.gününde sofranıza yakışır rengarenk menü

Hala Ramazan ayında ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu menü tam size göre olabilir. En yemek seçen insanların bile seveceği bu sağlıklı ve lezzetli menüde kremalı mantar çorbası ile bir başlangıç yapabilir fırında tavuk ve domatesli makarna ile güzelce doyabilirsiniz. Menünün sonunda yer alan tiramisu ile midenizi yormayacak lezzetli bir tatlı tercihi yapabilirsiniz.

KREMALI MANTAR ÇORBASI

MALZEMELER

1 paket krema

400 gram mantar

3,5 su bardağı su

1 adet soğan

1 tepeleme yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Servisi için

4 dal doğranmış maydanoz

YAPILIŞI

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin.

Sıvıyağ ve tereyağını bir tencereye koyup soğanı kavurun.

Daha sonra mantarları ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.

Daha sonra unu ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Ardından kremayı ekleyin ve orta ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin.

3,5 su bardağı sıcak su ekleyin ve altını kısıp 10 dakika daha kaynatın.

Ocaktan almadan önce tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır olacaktır.

FIRINDA TAVUK

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet orta boy bütün tavuk

1 adet soğan (elma dilim kesilmiş)

1 adet defne yaprağı

1 dal biberiye

1 adet büyük boy patates

½ adet soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.

1 adet bütün tavuğu fırına vereceğiniz tepsiye alın. Hazırladığınız tereyağlı karışım ile tavuğun derisini tamamen ovun.

İç kısmına elma dilim kesilmiş soğanla birlikte 1 adet defne yaprağı ve bir dal taze biberiye yerleştirin. Dilimlediğiniz patates ve yarım soğanı da tavuğun yanına yerleştirdikten sonra üzerlerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirdikten sonra porsiyonlayarak servis edin.

DOMATESLİ MAKARNA

MALZEMELER

½ paket burgu makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 adet orta boy domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı ılık su

YAPILIŞI

Orta boy bir tencerenin içerisine tereyağını koyun. Rendelenmiş sarımsakları, domates salçasını koyun ve güzelce karıştırın.

Domatesleri rendeleyin ve üzerine baharatları ekleyerek güzelce karıştırın.

Domatesleri bir süre bu şekilde pişirerek yoğunlaştırın. Ardından makarnaları ekleyin ve üzerine su gezdirin.

Kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar ortalama 10-12 dakika kadar pişirin. Ardından ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin.

Üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyerek servis edin.

TİRAMİSU

MALZEMELER

1 paket kedidili bisküvi

Kreması için:

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı toz şeker

3 su bardağı süt

200 gram labne

200 gram krema

Bisküvileri ıslatmak için:

1,5 yemek kaşığı kahve

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı ılık su

Üzeri için:

3 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yumurta, süt, şeker, nişasta ve unu bir tencereye aktarıp güzelce karıştırın ve ocağın üzerine alıp pişirin. Pişirirken karıştırın ve muhallebi kıvamı almasını sağlayın.

Kıvam alan muhallebinin içerisine kremayı ilave edip güzelce çırpın.

Ardından labneyi de ilave ederek güzelce çırpın ve kremanızı üzerini streç filmleyerek soğumaya bırakın. Ne kadar dinlenirse lezzeti o kadar güzel olacaktır. Dilerseniz buzdolabında da soğumaya bırakabilirsiniz.

Krema soğurken küçük boy kare borcamın içerisine kedi dili bisküvileri kahveyle ıslatarak dizin.

Üzerine kremanın yarısını ilave edin. Bir kat daha kahveyle ıslatılmış kedi dili dizin. Üzerine son kalan kremayı ilave ederek üzerini düzleyin.

Üzerine kakao serpin ve buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirin. Ne kadar dinlenirse o kadar lezzetlenir. Soğuyup dinlendikten sonra dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!



