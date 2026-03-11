Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü: 'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere leziz tarifler!

'İftarda ne yapsam' sorusuna Ramazan'ın 21. gününde de yanıt aranıyor. Hazır iftar menüleri Ramazan günlerinde oldukça pratik oluyor. Bugün iftara yapacak menüye karar vermekte zorlanıyorsanız bu leziz tariflerden oluşan Ramazan menüsüne mutlaka göz atın. 11 Mart Çarşamba iftar menüsünde tarhana çorbası, fırında tavuk, müceddere pilavı, salata ve sultan sarması tatlısı tarifleri yer alıyor. Bu menüye dilerseniz dilerseniz ramazan şerbeti de ekleyebilirsiniz.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tarif;

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.

Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.

Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.

FIRINDA TAVUK TARİFİ

Malzemeler;

6 adet tavuk baget

Sosu için:

1,5 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Tarif;

Zeytinyağı, yoğurt, rendelenmiş sarımsak, salça, tuz ve baharları bir kaba alın ve iyice çırpın.

Sonrasında içerisine tavuk bagetleri koyun ve iyice karıştırın. Kabın üzerine streç bir filmle sarın ve buzdolabında en az 1 saat, mümkünse 1 gece dinlendirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine bagetlerinizi dizin.

Üzerine kalan sosu gezdirin ya da fırça yardımıyla sürün.

190 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika boyunca pişirin.

Sarımsak ya da sebzeleri ortadan ikiye bölüp fırındaki tavuk tepsisine koyabilirsiniz.

MÜCEDDERE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler;

1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı bulgur

2 su bardağı kaynar su veya sebze suyu

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

1 tutam pul biber

Tarif;

Mercimekler istenilen kıvamda pişince suyunu süzüp bir kenara bırakın.

Sebze suyu kullanacaksanız havuç, ıspanak, kereviz sapı, pazı gibi sebzeleri haşlayıp suyunu kaseye ayırın.

Haşlanan sebzeleri böreklerde kullanmak için buzluğa atabilirsiniz.

Müceddere pilavını hazırlamak için bir tencereye zeytinyağını ekleyin.

Soğanları irice doğrayarak zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Ardından salçayı ilave ederek kavurun.

Daha sonra su veya sebze suyu, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyerek kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra bulguru ilave edin.

Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra haşlanmış mercimekleri ekleyin ve karıştırın.

Suyunu çekene kadar, yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Suyunu çektikten sonra üzerini sarıp 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Daha lezzetli olması için üzerine sıcak tereyağı gezdirebilirsiniz.

SULTAN SARMASI TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 litre süt

1 yemek kaşığı tereyağ

1 paket vanilin

1,5 su bardağı Hindistan cevizi

2 paket krem şanti (toz halinde satılan şantiye 1 çay bardağı süt)

Tarif;

Bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.

Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın.

Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın.

Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın. Bir gün boyunca buzdolabında bekletin.

Bir gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın.

Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin. Üzerine, arzuya göre Antep fıstığı veya ceviz serpiştirerek servis edin.

AFİYET OLSUN!