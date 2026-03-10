YEMEK

Çoğu kişi çöpe atıyor ama en faydalı kısmı oymuş! Uzmanlar özellikle saklayın diyor

Brokoli deyince çoğumuz sadece çiçeklerini kullanıyor, saplarını ise genellikle çöpe atıyoruz. Oysa uzmanlar brokoli saplarının besin değeri açısından oldukça zengin olduğunu ve özellikle saklanması gerektiğini söyledi. İşte brokoli saplarının öne çıkan faydaları...

Sedef Karatay Bingül

Brokoli sapları yüksek miktarda diyet lifi içerir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olurken bağırsak sağlığını da destekler. Harvard T.H. Chan School of Public Health’e göre lif açısından zengin besinler bağırsak hareketlerini düzenler ve uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir.

1. YÜKSEK LİF İÇERİĞİ İLE SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR

Brokoli sapları, lif açısından oldukça zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler.

2. GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLAR SUNUYOR

Brokoli saplarında bulunan glukozinolatlar ve sulforafan gibi bileşikler, antioksidan özellikleriyle biliniyor. Bu maddeler vücutta hücre hasarına neden olabilen serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) brokoli ve benzeri turpgillerin bu bileşikler açısından zengin olduğunu belirtti.

Çoğu kişi çöpe atıyor ama en faydalı kısmı oymuş! Uzmanlar özellikle saklayın diyor 2

3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN DESTEK

Brokoli sapları, C vitamini ve diğer fitonutrientler açısından da faydalıdır. Bu besinler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin artmasına yardımcı olur.

4. KOLESTEROL VE KALP SAĞLIĞINA KATKISI

Lif ve antioksidanlar sayesinde brokoli sapları, kötü kolesterolün (LDL) düşürülmesine ve kalp sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabilir. Düzenli tüketim, kardiyovasküler riskleri azaltabilir.

Çoğu kişi çöpe atıyor ama en faydalı kısmı oymuş! Uzmanlar özellikle saklayın diyor 3

NASIL TÜKETİLMELİ?

Brokoli sapları, çiçek kısmı gibi haşlanabilir, buharda pişirilebilir veya çiğ olarak salatalara eklenebilir. Kabukları biraz sert olduğundan, dilimleyip kabuğunu soyduktan sonra tüketmek daha rahat olabilir.

