İnfluenzaya karşı en etkili meyve! Bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor

Artan influenza (grip) vakalarıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler yeniden gündeme geliyor. Uzmanlara göre özellikle C vitamini açısından zengin meyveler, vücudun enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını destekleyen en önemli doğal kaynaklar arasında yer alıyor. Bilimsel çalışmalar ise bu meyveler arasında özellikle bir tanesini ön plana çıkartıyor. İşte influenza'ya kalkan olan meyve.

Gökçen Kökden

Son yıllarda yapılan araştırmalar ise güçlü bir bağışıklık sisteminin influenza gibi viral enfeksiyonlara karşı vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada özellikle C vitamini açısından zengin meyveler, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği yanıtı güçlendirmeye yardımcı olabiliyor.

Kivi yüksek miktarda C vitamini, antioksidanlar ve polifenoller içeriyor. Araştırmalar, bu bileşenlerin bağışıklık sisteminin hem doğuştan gelen hem de sonradan gelişen savunma mekanizmalarını desteklediğini gösteriyor.

C vitamini vücutta güçlü bir antioksidan görevi görür ve enfeksiyonlarla savaşan bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda virüslere karşı savunmada önemli rol oynayan bazı bağışıklık sinyallerinin üretimini de destekleyebilir.

Uzmanlara göre insan vücudu C vitaminini kendi başına üretemediği için bu vitaminin düzenli olarak besinlerden alınması gerekiyor.

ARAŞTIRMALAR KİVİ TÜKETİMİNİN ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bilimsel çalışmalarda düzenli kivi tüketiminin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği görülüyor. Örneğin yapılan bir araştırmada, birkaç hafta boyunca kivi tüketen kişilerde kan plazmasındaki C vitamini seviyelerinin yükseldiği ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin daha hafif seyrettiği tespit edildi.

Başka bir çalışmada ise kivi tüketiminin bağışıklık hücrelerinin önemli savunma fonksiyonlarını artırdığı gözlemlendi. Araştırmacılar bunun vücudun mikroplara karşı verdiği yanıtı güçlendirebileceğini belirtiyor.

SADECE KİVİ DEĞİL DİĞER MEYVELER DE DESTEK OLUYOR

Uzmanlar, bağışıklık sistemini desteklemek için tek bir besine bağlı kalmak yerine C vitamini bakımından zengin çeşitli meyvelerin tüketilmesini öneriyor. Özellikle şu meyveler bağışıklık açısından öne çıkıyor:

Kivi
Portakal ve mandalina gibi turunçgiller
Çilek
Papaya

Bu meyvelerin çoğu yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanlar içererek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırmaya yardımcı olabilir.

TEK BAŞINA MUCİZE DEĞİL

Uzmanlar, C vitamini açısından zengin meyvelerin influenza ve benzeri enfeksiyonları tamamen engellemediğini ancak bağışıklık sistemini destekleyerek hastalık süresini ve belirtilerin şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

