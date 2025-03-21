Ramazan’ın 21. gününe özel ‘ne pişirsem?' diyenlere “Hünkarın rüyası” ile lezzet dolu bir iftar menüsü!

Ramazan’ın 21. gününde hem geleneksel hem de farklı tatları bir araya getiren özel bir iftar menüsü hazırladık. Osmanlı mutfağından ilham alan “Hünkârın Rüyası” yemeğiyle sofralarınıza hem şıklık hem de eşsiz bir lezzet katabilirsiniz.

21. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Süzme Mercimek Çorbası (Klasik ama her zaman favori)

Ana Yemek: Hünkârın Rüyası (Patlıcanlı Beğendili Tavuk) (Osmanlı mutfağından ilhamla)

Yan Lezzet: Peynirli ve Otlu Lavaş Böreği (Hafif ve çıtır)

Salata: Ferahlatıcı Portakallı Kereviz Salatası (C vitamini deposu)

Tatlı: Saray Helvası (Ağızda dağılan şahane bir Osmanlı tatlısı)

İçecek: Demirhindi Şerbeti (Osmanlı saray mutfağının unutulmaz lezzeti)

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI (KIVAMI TAM YERİNDE, YUMUŞACIK)

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su veya et suyu

Tuz, karabiber, kimyon

Hazırlanışı:

Mercimeği yıkayıp süzün, soğanı doğrayın.

Tereyağında soğanı ve unu kavurun, mercimeği ve suyu ekleyin.

Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve baharatları ekleyin.

HÜNKARIN RÜYASI (PATLICANLI BEĞENDİLİ TAVUK) (HÜNKAR BEĞENDİ’NİN TAVUKLU VERSİYONU)

Malzemeler:

2 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

200 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyup ezin.

Tereyağında unu kavurun, süt ekleyip karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

Köz patlıcanları ekleyerek karıştırın ve tuz ekleyin.

Ayrı bir tavada tavukları sıvı yağda kavurun, salça ve baharatları ekleyerek pişirin.

Beğendiyi tabağa alın, üzerine tavukları koyarak servis yapın.

PEYNİRLİ VE OTLU LAVAŞ BÖREĞİ (FIRINSIZ, TAVADA PRATİK LEZZET)

Malzemeler:

3 adet lavaş

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 avuç doğranmış maydanoz ve dereotu

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

Lavaşın içine peynir ve otları serpin, üzerine diğer lavaşı kapatın.

Tavada tereyağı ile altını ve üstünü kızartın.

PORTAKALLI KEREVİZ SALATASI (FERAHLATICI VE HAFİF)

Malzemeler:

1 adet orta boy kereviz

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet portakalın suyu

Tuz

HAZIRLANIŞI:

Kerevizi rendeleyin, yoğurt ve ezilmiş sarımsakla karıştırın.

Üzerine portakal suyu ve zeytinyağı gezdirip servis yapın.

SARAY HELVASI (AĞIZDA DAĞILAN OSMANLI TATLISI)

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

125 gr tereyağı

Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Unu tavada kokusu çıkana kadar kavurun.

Ocaktan alıp tereyağını ve pudra şekerini ekleyin, iyice karıştırın.

Kare bir tepsiye bastırarak yayın ve soğuduktan sonra dilimleyin.

Üstüne hindistan cevizi ekleyebilirsiniz.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ (SARAYDAN SOFRALARA ENFES İÇECEK)

Malzemeler:

100 gr demirhindi

1 litre su

1 çay bardağı bal

2 çubuk tarçın

5-6 karanfil

Hazırlanışı:

Demirhindiyi suda kaynatın, süzüp bal ve baharatları ekleyin.

Soğutup servis yapın.

AFİYET OLSUN!