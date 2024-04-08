Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü: 'Bugün iftara ne yapsam?' diyenlere birbirinden nefis tarifler!

'Bugün iftara ne yapsam?' sorusuna ramazanın son günlerinde de iftara hazırlık yapan birçok kişi tarafından yanıt arıyor. Ramazan ayının 29. gününde hem pratik hem de lezzetli tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 8 Nisan 2024 Pazartesi gününe özel hazırlanan ramazan iftar menüsü yediden yetmişe herkesin damak zevkine uyuyor. Ramazan menüsüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

29. GÜN İFTAR MENÜSÜ

NOHUTLU MANTI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 bardak nohut

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı yağ

4 bardak su

Birer çay kaşığı tuz, nane, karabiber, pul biber

Mantı hazırlamak için:

3 bardak un

1 yumurta

1 bardak su

1 çay kaşığı tuz

İçine:

300 gram kıyma

1 soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Tarif;

Hamur malzemelerini bir kapta karıştırıp yoğurun.

İç malzemeleri ayrı bir kapta karıştırıp yoğurun.

Dinlenen hamuru açarak bıçakla kareler olacak biçimde kesin.

İçlerine kıyma harcını paylaştırın ve kapatın.

Mantı hamurlarını unlu tabağa dizin.

Soğan ve sarımsağı doğrayarak yağ ve salça ile kavurun.

Su ekleyip kaynatın.

Mantıları kaynayan çorbanın içine atın.

Nohutları atın.

Baharatları ekleyip karıştırın.

BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler;

10-12 adet dolmalık biber

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 kahve fincanı kuş üzümü

1/2 kahve fincanı kadar dolmalık fıstık

2 büyük domates

1 çay bardağı zeytinyağı

tuz

Tarif;

İç malzemesi için kuru soğanları doğrayın ve yarım çay bardağı zeytinyağında kavurun.

Soğanlar kavrulunca rendelenmiş veya robottan geçirilmiş 1 adet domatesi ekleyin.

Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçler ilave edilerek hafifçe kavurun.

Dolmalık fıstıklar, kuş üzümü, tarçın, kuru nane, karabiber, toz şeker, tuz ilave edin.

Karıştırıp ocaktan alın.

Son olarak İnce doğranmış maydanoz ve taze naneleri ekleyip ve güzelce karıştırın.

Diğer taraftan dolmalık biberlerin kapak kısmı açın.

Her biberin içine iç harcından doldurularak tencereye yerleştirin.

Dolmaların kapağına kapatmak için bir domatesi küçük doğrayarak her biberin tepesini kapatın.

Daha sonra uygun bir tencereye dizin.

Son olarak üzerlerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirip biberlerin yarısına gelecek kadar su ilave edin.

Tencerenin kapağı kapatıp pişmeye bırakın.

Pirinçler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra servis edin.

MOZAİK PASTA TARİFİ

Malzemeler;

2 paket pötibör bisküvi

Streç film

125 gram margarin ya da tereyağı oda sıcaklığında

1 su bardağı süt oda sıcaklığında

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı toz şeker

100 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi

Tarif;

Bisküvili mozaik pastayı hazırlarken ilk adımda işe pastanın çikolata sosunu yapmakla başlayın. Bunun için geniş bir tavaya 125 gram tereyağını veya margarin alın ve eritin.

Daha sonra içine 1 su bardağı sütü ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ilave edin ve harcı kaynayana kadar karıştırın.

Kaynamaya başlayınca altını kısın içine 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak için 100 gram bitter çikolatayı da parçalar halinde ilave edip karıştırın ve hemen ocaktan alın.

Çikolata parçalarının içinde kendiliğinden erimesini bekleyin. Pişirdiğiniz çikolata sosunu ılımaya bırakın ve arada bir karıştırın.

İkinci adımda derin bir kabın içine 2 paket pötibör bisküvileri elinizle kırarak alın. Ancak kırma işlemini yaparken bisküvileri çok kırmamaya özen gösterin, çünkü bisküviler pastanın içinde mozaikler şeklinde görünecek. Sonra kırdığınız bisküvilerin üzerine önceden hazırladığınız çikolatalı sosu dökün. Üzerine kırılmış yarım bardak ceviz içini de ilave edip dikkatlice bisküvileri ezmeden karıştırın.

Bisküvili mozaik pastasını hazırlarken son adımda 30 cm kadar streç filmi mutfak tezgahına serin. Üzerine de önceden hazırladığınız bisküvili mozaik pasta harcını dökün. Streç üzerine döktüğünüz harcı elinizle yanlardan bastırarak piramit şekline getirin ve streç filmle iyice sarın.

Sonra mozaik pastanızı bir tepsiye koyup derin dondurucuda yaklaşık 3 saat kadar bekletin. Dondurucuda beklettiğiniz bisküvili mozaik pastanızı çıkarın ve dilimleyerek servis edin. Dilerseniz üzerini dövülmüş Antep fıstığı veya Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!







