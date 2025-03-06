YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ramazan’ın altıncı günü iftar menüsü: Pratik Hingel mantısı da akşamınıza neşe katacak…

Ramazan’ın altıncı günü iftar menüsü: Pratik Hingel mantısı da akşamınıza neşe katacak…

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
06.03.2025 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın altıncı gününe özel hazırladığımız iftar menüsü, hem sağlıklı hem de lezzetli seçeneklerle sofranızı şenlendirecek. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren başlangıçtan, hafif ve tatlı bir kapanışa kadar her bir tarif, bu mübarek ayda sevdiklerinizle keyifli anlar yaşamanıza yardımcı olacak.

Ramazan’ın altıncı günü iftar menüsü: Pratik Hingel mantısı da akşamınıza neşe katacak…

Ramazan ayının altıncı gününde, iftar sofralarınızı şenlendirecek özel bir menü hazırladık. Hem pratik hem de lezzetli tarifler, sevdiklerinizle paylaşacağınız keyifli bir akşam yemeği için ideal.

İşte bugünün iftar menüsü

**İftar Menüsü (6. Gün)

Başlangıç: Tarhana Çorbası (Bağışıklık güçlendirici, besleyici)
Ana Yemek: Pratik Hingel (Çerkez Mantısı) Tarifi
Yan Lezzet: Zeytinyağlı Taze Fasulye (Hafif ve doyurucu)
Salata: Roka ve Ceviz Salatası (Vitamin dolu, ferahlatıcı)
Tatlı: Güllaç (Ramazan’a özel, hafif bir tatlı)
Tarhana Çorbası
Malzemeler:
3 yemek kaşığı tarhana
5 su bardağı su veya et suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça
Tuz, nane, pul biber

Hazırlanışı:

Tarhanayı bir bardak suyla açın.
Tereyağında salçayı kavurup su ekleyin, ardından tarhanayı ekleyin.
Kaynadıktan sonra baharatları ekleyin.
Pratik Hingel (Çerkez Mantısı) Tarifi
Hingel, klasik mantıya göre daha büyük hamurlarla yapılır ve iç harcı kıymalı ya da patatesli olabilir.

Malzemeler:

1 paket hazır yufka
2 adet haşlanmış patates veya 200 gr kıyma
1 küçük soğan
Tuz, karabiber, pul biber
1 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Hazırlanışı:

Soğanı küçük doğrayıp kıyma veya ezilmiş patates ile kavurun, baharatları ekleyin.
Yufkaları kare şeklinde kesin, içine iç harcı koyup üçgen şeklinde kapatın.
Kaynar suda 5-6 dakika haşlayın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış kırmızı biber gezdirerek servis edin.

Zeytinyağlı Taze Fasulye
Malzemeler:

500 gr taze fasulye
1 adet soğan
2 adet domates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
Hazırlanışı:
Soğanı kavurup doğranmış domatesleri ekleyin.
Fasulyeleri ekleyip 1 su bardağı su koyarak kısık ateşte pişirin.
Roka ve Ceviz Salatası

Malzemeler:

1 demet roka
1 çay bardağı ceviz içi
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Rokayı doğrayın, üzerine ceviz ekleyin.
Nar ekşisi ve zeytinyağını gezdirerek servis edin.

Güllaç
Malzemeler:

5 yaprak güllaç
1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Hazırlanışı:

Sütü ılıtıp şekeri ekleyin.
Güllaç yapraklarını süte batırarak dizin.
Aralarına ceviz serpip kat kat yerleştirin.
Üzerine süt gezdirip buzdolabında dinlendirin
Detaylı tarifleri ve hazırlanışıyla, iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu menüyle sevdiklerinize unutulmaz bir akşam yemeği sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

Ramazan
Sindirimi kolay 5 Lezzetli tarifle iftar menüsü...Sindirimi kolay 5 Lezzetli tarifle iftar menüsü...
İftar menüsü: Zor görünen pratik tarifler...İftar menüsü: Zor görünen pratik tarifler...
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.