Ramazan’ın altıncı günü iftar menüsü: Pratik Hingel mantısı da akşamınıza neşe katacak…

Ramazan ayının altıncı gününde, iftar sofralarınızı şenlendirecek özel bir menü hazırladık. Hem pratik hem de lezzetli tarifler, sevdiklerinizle paylaşacağınız keyifli bir akşam yemeği için ideal.

İşte bugünün iftar menüsü

**İftar Menüsü (6. Gün)

Başlangıç: Tarhana Çorbası (Bağışıklık güçlendirici, besleyici)

Ana Yemek: Pratik Hingel (Çerkez Mantısı) Tarifi

Yan Lezzet: Zeytinyağlı Taze Fasulye (Hafif ve doyurucu)

Salata: Roka ve Ceviz Salatası (Vitamin dolu, ferahlatıcı)

Tatlı: Güllaç (Ramazan’a özel, hafif bir tatlı)

Tarhana Çorbası

Malzemeler:

3 yemek kaşığı tarhana

5 su bardağı su veya et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz, nane, pul biber

Hazırlanışı:

Tarhanayı bir bardak suyla açın.

Tereyağında salçayı kavurup su ekleyin, ardından tarhanayı ekleyin.

Kaynadıktan sonra baharatları ekleyin.

Pratik Hingel (Çerkez Mantısı) Tarifi

Hingel, klasik mantıya göre daha büyük hamurlarla yapılır ve iç harcı kıymalı ya da patatesli olabilir.

Malzemeler:

1 paket hazır yufka

2 adet haşlanmış patates veya 200 gr kıyma

1 küçük soğan

Tuz, karabiber, pul biber

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Hazırlanışı:

Soğanı küçük doğrayıp kıyma veya ezilmiş patates ile kavurun, baharatları ekleyin.

Yufkaları kare şeklinde kesin, içine iç harcı koyup üçgen şeklinde kapatın.

Kaynar suda 5-6 dakika haşlayın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış kırmızı biber gezdirerek servis edin.

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Malzemeler:

500 gr taze fasulye

1 adet soğan

2 adet domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

Soğanı kavurup doğranmış domatesleri ekleyin.

Fasulyeleri ekleyip 1 su bardağı su koyarak kısık ateşte pişirin.

Roka ve Ceviz Salatası

Malzemeler:

1 demet roka

1 çay bardağı ceviz içi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Rokayı doğrayın, üzerine ceviz ekleyin.

Nar ekşisi ve zeytinyağını gezdirerek servis edin.

Güllaç

Malzemeler:

5 yaprak güllaç

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Hazırlanışı:

Sütü ılıtıp şekeri ekleyin.

Güllaç yapraklarını süte batırarak dizin.

Aralarına ceviz serpip kat kat yerleştirin.

Üzerine süt gezdirip buzdolabında dinlendirin

Detaylı tarifleri ve hazırlanışıyla, iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu menüyle sevdiklerinize unutulmaz bir akşam yemeği sunabilirsiniz. Afiyet olsun!