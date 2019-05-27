YEMEK

Ramazan'ın en sevilenlerinden biri de çiğ köfte oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Yöresel fast food yiyeceğimiz olan çiğ köfte, bu Ramazan'ın en sevilen atıştırmalığı oldu. Türkiye'nin dört bir yanında rağbet gören çiğ köfte, Bitlis'te de kapış kapış gidiyor.

Ramazan'ın en sevilenlerinden biri de çiğ köfte oldu

Bitlis'te Ramazan aylarında çiğköfte satışı yapan Ferhat Atalay, Ramazan ayında çiğ köftenin diğer günlere göre daha fazla satıldığını belirtti. Çiğ köfte Ustası Ferhat Atalay; “Ramazan her zaman olduğu gibi bu yıl da bütün bereketiyle birlikte geldi. Çiğ köfte satışlarımız Ramazanla birlikte ikiye katlandı diyebiliriz. Vatandaşlar çiğ köfteyi özellikle iftar saatine doğru almaya geliyorlar. Çiğ köfte iftar sofralarına farklı bir lezzet katıyor. Kimi vatandaşlar doyumluk kimileri de tadımlık alıyor. Her yıl satışlarım daha çok artıyor. Çiğ köftemin tadına bakanlar çok beğeniyor ve devamlı almaya geliyorlar. Ayrıca ilçemizde ‘Hijyen Belgesi’ olan tek çiğköfteciyim. Her Ramazan ayında aynı yerde satış yaptığım için birçok vatandaş çiğköfte almak için buraya geliyor. Adeta ilçede çiğköfte anlamında marka haline geldim. Halkımız büyük ilgi gösteriyor” dedi. Vatandaşlar ise, çiğ köfteyi çok sevdiklerini ve özellikle Ramazan ayında daha fazla aldıklarını söylediler.

çiğ köfte 2

Son derece sağlıklı olan çiğ köfte, birçok sağlık uzmanı tarafından da önerilen bir yöresel lezzet. Peki çiğ köfte lezzetinin yanı sıra nasıl faydalar sağlıyor?

çiğ köfte

Dışarıda satın aldığımız çiğ köfteler genelde etsiz olarak hazırlanır. Ana malzemesi bulgurdur ve bulgurun tüm faydalarını içermektedir. Bulgur son derece doyurucudur. Uzun süre doygunluk hissi verir ve bu sayede sürekli açlık hissi ortadan kalkar.

Çiğ köftede kullanılan kırmızı biber, fenolin isimli antioksidan içerir. Bu madde ise felç riskini azaltır. C ve E vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, bağışıklık sistemini de kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Yine çiğ köfte içinde kullanılan ceviz, kalp damar sağlığını korur ve kötü kolesterol seviyesini azaltır. Alzheimer hastalığıyla savaşır.

Çiğ köftede kullanılan tüm malzemeler organik olduğunda çiğ köfte tam bir şifacıdır. Düzenli tüketimi kilo vermeyi bile destekler. Ancak bunun için lavaşsız yemeniz gerekmektedir.

5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?


Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Kahvaltı yapmayanlar o hastalığın pençesinde!Kahvaltı yapmayanlar o hastalığın pençesinde!
Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiğ köfte tarifi çiğ köfte nasıl yapılır çiğ köfte faydaları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Survivor'da Hikmet'in vedasının ardından olay sözler!

Survivor'da Hikmet'in vedasının ardından olay sözler!

Evliliğe ilk adımı attı!

Evliliğe ilk adımı attı!

Söz finalinde büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Söz finalinde büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Yediğiniz şeyi baklava sanıyorsunuz ama...

Yediğiniz şeyi baklava sanıyorsunuz ama...

Kanserli hücreleri yok ediyor

Kanserli hücreleri yok ediyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahvaltı yapmayan kişilerde kalp krizi riski artıyor

Kahvaltı yapmayanlar o hastalığın pençesinde!

Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Çatal bıçak kullanmadan yeniyor! Denizli kebabının tadına bakan lezzetini unutamıyor

Asırlık lezzetin tadı sakız ağacından geliyor! Tadına bakan...

Kırmızı-mor renkli sebze ve meyveler sağlık deposu

Kanserli hücreleri yok ediyor

Cevizli baklavada ekmek kırıntısı

Yediğiniz şeyi baklava sanıyorsunuz ama...

Ramazan'da karbonhidrat tüketimine dikkat

Ramazan'da tüketirken dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.