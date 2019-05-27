Ramazan'ın en sevilenlerinden biri de çiğ köfte oldu

Bitlis'te Ramazan aylarında çiğköfte satışı yapan Ferhat Atalay, Ramazan ayında çiğ köftenin diğer günlere göre daha fazla satıldığını belirtti. Çiğ köfte Ustası Ferhat Atalay; “Ramazan her zaman olduğu gibi bu yıl da bütün bereketiyle birlikte geldi. Çiğ köfte satışlarımız Ramazanla birlikte ikiye katlandı diyebiliriz. Vatandaşlar çiğ köfteyi özellikle iftar saatine doğru almaya geliyorlar. Çiğ köfte iftar sofralarına farklı bir lezzet katıyor. Kimi vatandaşlar doyumluk kimileri de tadımlık alıyor. Her yıl satışlarım daha çok artıyor. Çiğ köftemin tadına bakanlar çok beğeniyor ve devamlı almaya geliyorlar. Ayrıca ilçemizde ‘Hijyen Belgesi’ olan tek çiğköfteciyim. Her Ramazan ayında aynı yerde satış yaptığım için birçok vatandaş çiğköfte almak için buraya geliyor. Adeta ilçede çiğköfte anlamında marka haline geldim. Halkımız büyük ilgi gösteriyor” dedi. Vatandaşlar ise, çiğ köfteyi çok sevdiklerini ve özellikle Ramazan ayında daha fazla aldıklarını söylediler.

Son derece sağlıklı olan çiğ köfte, birçok sağlık uzmanı tarafından da önerilen bir yöresel lezzet. Peki çiğ köfte lezzetinin yanı sıra nasıl faydalar sağlıyor?