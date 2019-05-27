Ramazan'ın en sevilenlerinden biri de çiğ köfte oldu

Bitlis'te Ramazan aylarında çiğköfte satışı yapan Ferhat Atalay, Ramazan ayında çiğ köftenin diğer günlere göre daha fazla satıldığını belirtti. Çiğ köfte Ustası Ferhat Atalay; “Ramazan her zaman olduğu gibi bu yıl da bütün bereketiyle birlikte geldi. Çiğ köfte satışlarımız Ramazanla birlikte ikiye katlandı diyebiliriz. Vatandaşlar çiğ köfteyi özellikle iftar saatine doğru almaya geliyorlar. Çiğ köfte iftar sofralarına farklı bir lezzet katıyor. Kimi vatandaşlar doyumluk kimileri de tadımlık alıyor. Her yıl satışlarım daha çok artıyor. Çiğ köftemin tadına bakanlar çok beğeniyor ve devamlı almaya geliyorlar. Ayrıca ilçemizde ‘Hijyen Belgesi’ olan tek çiğköfteciyim. Her Ramazan ayında aynı yerde satış yaptığım için birçok vatandaş çiğköfte almak için buraya geliyor. Adeta ilçede çiğköfte anlamında marka haline geldim. Halkımız büyük ilgi gösteriyor” dedi. Vatandaşlar ise, çiğ köfteyi çok sevdiklerini ve özellikle Ramazan ayında daha fazla aldıklarını söylediler.
Son derece sağlıklı olan çiğ köfte, birçok sağlık uzmanı tarafından da önerilen bir yöresel lezzet. Peki çiğ köfte lezzetinin yanı sıra nasıl faydalar sağlıyor?
Dışarıda satın aldığımız çiğ köfteler genelde etsiz olarak hazırlanır. Ana malzemesi bulgurdur ve bulgurun tüm faydalarını içermektedir. Bulgur son derece doyurucudur. Uzun süre doygunluk hissi verir ve bu sayede sürekli açlık hissi ortadan kalkar.
Çiğ köftede kullanılan kırmızı biber, fenolin isimli antioksidan içerir. Bu madde ise felç riskini azaltır. C ve E vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, bağışıklık sistemini de kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.
Yine çiğ köfte içinde kullanılan ceviz, kalp damar sağlığını korur ve kötü kolesterol seviyesini azaltır. Alzheimer hastalığıyla savaşır.
Çiğ köftede kullanılan tüm malzemeler organik olduğunda çiğ köfte tam bir şifacıdır. Düzenli tüketimi kilo vermeyi bile destekler. Ancak bunun için lavaşsız yemeniz gerekmektedir.
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