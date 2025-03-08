Ramazan’ın sekizinci gününe özel iftar menüsü: Haftasonuna neşe katacak…

Haftasonunu keyifli hale getirecek bu menü, hem besleyici hem de lezzetli seçenekler sunuyor.
8. GÜN İFTAR MENÜSÜ
Başlangıç: Kara Şimşek Çorbası (Besleyici ve tok tutucu)
Ana Yemek: Fırında Kaşarlı Krep Böreği (Hem farklı hem doyurucu)
Yan Lezzet: Fırında Çıtır Karnabahar (Sağlıklı ve atıştırmalık gibi)
Salata: Nar Ekşili Roka Salatası (Ferahlatıcı ve vitamin deposu)
Tatlı: Çikolatalı Hurma Topları (Şekersiz, enerji veren hafif tatlı)
1. ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI (KARA ŞİMŞEK)
Malzemeler:
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı erişte
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 4 su bardağı kaynamış su
- Karabiber
- Pul biber
- Limon tuzu
Yapılışı:
- Mercimeği 20 dakika haşlayın.
- Soğanı doğrayıp, az yağla kavurun.
- Salçaları, baharatları ekleyip karıştırın.
- Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve kaynamaya bırakın.
- Haşlanan mercimeği, erişteyi ve kaynar suyu ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
FIRINDA KAŞARLI KREP BÖREĞİ (KAHVALTIYI ANDIRAN, HAFİF VE FARKLI BİR ANA YEMEK)
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 100 gr kaşar peyniri (rendelenmiş)
- 1 çay bardağı beyaz peynir
- 1 çay bardağı doğranmış maydanoz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Hazırlanışı:
- Yumurta, süt, un, kabartma tozu ve tuzu çırpıp krep hamurunu hazırlayın.
- Tavayı yağlayıp ince krep hamurları pişirin.
- İç harcı için beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozu karıştırın.
- Krepleri rulo şeklinde sarıp fırın kabına dizin.
- Üzerine eritilmiş tereyağı sürüp 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
FIRINDA ÇITIR KARNABAHAR (ATIŞTIRMALIK GİBİ HAFİF VE SAĞLIKLI)
Malzemeler:
- 1 küçük karnabahar
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu veya ezilmiş sarımsak
- Tuz, karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
- Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın.
- Yoğurt, un, baharatlar ve zeytinyağını karıştırıp karnabaharları bu sosa bulayın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 200 derecede 20 dakika pişirin.
NAR EKŞİLİ ROKA SALATASI (FERAHLATICI VE LEZZETLİ)
Malzemeler:
- 1 demet roka
- 1 çay bardağı ceviz içi
- 1 çay bardağı nar taneleri
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Hazırlanışı:
- Rokayı doğrayın, üzerine ceviz ve nar tanelerini ekleyin.
- Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
ÇİKOLATALI HURMA TOPLARI (ŞEKERSİZ, SAĞLIKLI VE TATLI İHTİYACINA BİREBİR)
Malzemeler:
- 6 adet hurma
- 1 çay bardağı fındık veya ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı kakao
- 1 tatlı kaşığı tahin (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi
Hazırlanışı:
- Hurmanın çekirdeklerini çıkarıp sıcak suda 5 dakika bekletin.
- Blenderdan geçirip fındık, kakao ve tahin ile karıştırın.
- Küçük toplar yapıp hindistan cevizine bulayın.
- Buzdolabında 10 dakika dinlendirip servis edin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum