Ramazan’ın sekizinci gününe özel iftar menüsü: Haftasonuna neşe katacak…

Haftasonunu keyifli hale getirecek bu menü, hem besleyici hem de lezzetli seçenekler sunuyor.

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Kara Şimşek Çorbası (Besleyici ve tok tutucu)

Ana Yemek: Fırında Kaşarlı Krep Böreği (Hem farklı hem doyurucu)

Yan Lezzet: Fırında Çıtır Karnabahar (Sağlıklı ve atıştırmalık gibi)

Salata: Nar Ekşili Roka Salatası (Ferahlatıcı ve vitamin deposu)

Tatlı: Çikolatalı Hurma Topları (Şekersiz, enerji veren hafif tatlı)

1. ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI (KARA ŞİMŞEK)

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte

1 adet soğan

2 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 su bardağı kaynamış su

Karabiber

Pul biber

Limon tuzu

Yapılışı:

Mercimeği 20 dakika haşlayın.

Soğanı doğrayıp, az yağla kavurun.

Salçaları, baharatları ekleyip karıştırın.

Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Haşlanan mercimeği, erişteyi ve kaynar suyu ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

FIRINDA KAŞARLI KREP BÖREĞİ (KAHVALTIYI ANDIRAN, HAFİF VE FARKLI BİR ANA YEMEK)

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

100 gr kaşar peyniri (rendelenmiş)

1 çay bardağı beyaz peynir

1 çay bardağı doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

Yumurta, süt, un, kabartma tozu ve tuzu çırpıp krep hamurunu hazırlayın.

Tavayı yağlayıp ince krep hamurları pişirin.

İç harcı için beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozu karıştırın.

Krepleri rulo şeklinde sarıp fırın kabına dizin.

Üzerine eritilmiş tereyağı sürüp 180 derece fırında 15 dakika pişirin.



FIRINDA ÇITIR KARNABAHAR (ATIŞTIRMALIK GİBİ HAFİF VE SAĞLIKLI)

Malzemeler:

1 küçük karnabahar

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu veya ezilmiş sarımsak

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın.

Yoğurt, un, baharatlar ve zeytinyağını karıştırıp karnabaharları bu sosa bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 200 derecede 20 dakika pişirin.



NAR EKŞİLİ ROKA SALATASI (FERAHLATICI VE LEZZETLİ)

Malzemeler:

1 demet roka

1 çay bardağı ceviz içi

1 çay bardağı nar taneleri

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Rokayı doğrayın, üzerine ceviz ve nar tanelerini ekleyin.

Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.



ÇİKOLATALI HURMA TOPLARI (ŞEKERSİZ, SAĞLIKLI VE TATLI İHTİYACINA BİREBİR)

Malzemeler:

6 adet hurma

1 çay bardağı fındık veya ceviz içi

1 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tahin (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

Hazırlanışı: