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    4. Ramazan'ın son günü iftar menüsü: 'Bugün iftara ne yapsam?' diyenlere pratik ve hafif tarifler!

    Ramazan'ın son günü iftar menüsü: 'Bugün iftara ne yapsam?' diyenlere pratik ve hafif tarifler!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.04.2024 08:28
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    Ramazan ayının son gününde de iftar menüsü fikirleri araştırılmaya devam ediyor. Müslüman vatandaşların oruç ibadetini yerine getirdiği ramazan ayında her gün menü fikri bulma zorluğundan dolayı hazır menüler oldukça kurtarıcı oluyor. Eğer siz de 'İftara ne yapsam?' diye düşünenlerdenseniz pratik ve hafif tariflerle dolu ramazan menüsüne bir şans verebilirsiniz. İşte ramazanın 30. ve son gününe özel menü fikri...

    'Bugün ne pişirsem, iftarda ne yapsam?' sorularına yanıt arıyorsanız hazır oluşturulan iftar menüleri tam size göre. Ramazanın 30. gününde iftara yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız kolayca hazırlanabilen bu ramazan menüsünden faydalanabilirsiniz. 9 Nisan Salı iftar menüsünde yeşil mercimekli soğuk çorba, zeytinyağlı patlıcan yemeği, domates soslu makarna, çıtır nohutlu semizotu salatası ve limonlu bisküvili pasta tarifleri yer alıyor.

    YEŞİL MERCİMEKLİ SOĞUK ÇORBA TARİFİ

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    Malzemeler;

    • 2 su bardağı süzme yoğurt
    • 2 su bardağı yoğurt
    • 1 çay bardağı su
    • 2 diş sarımsak
    • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
    • Tuz
    • Karabiber

    Üzeri için;

    • Zeytinyağı
    • Kırmızı pul biber
    • Nane

    Tarif;

    • Süzme yoğurt, yoğurt, su ve sarımsağı geniş bir kasede çırpın.
    • Haşladığınız mercimeği ilave edin.
    • Tuz ve karabiberle tatlandırıp karıştırın.
    • Üzerine zeytinyağı gezdirip baharatları serpin ve soğuk servis edin.

    ZEYTİNYAĞLI PATLICAN YEMEĞİ TARİFİ

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    Malzemeler;

    • 5 adet patlıcan
    • 1 adet kuru soğan
    • 3 adet yeşil biber
    • 2 adet kırmızı biber
    • 2 adet domates rendesi
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • 1 tatlı kaşığı tuz

    Patlıcanları bekletmek için;

    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • Su

    Tarif;

    • İlk olarak patlıcanlar alacalı soyularak uzunlamasına 4’e bölelim, sonrasında küp küp dilimleyelim. Patlıcanlar tuzlu suda yaklaşık 20 dakika kadar beklemeye bırakalım.
    • Bu arada soğanları yemeklik doğrayalım. Yeşil biberi de çok kalın olmayacak şekilde doğrayalım.
    • Kırmızı biberin içlerini boşaltarak onları da aynı şekilde doğrayalım.
    • Sebzeleri doğrama işlemi bittikten sonra tencereye zeytinyağını alarak soğanları ekleyelim, kavuralım.
    • Soğanlar hafif pembeleştikten sonra biberleri de ekleyelim. Diriliği gidene kadar orta ateşte kavurmaya devam edelim.
    • 2-3 dakika kavrulduktan sonra domates sosunu da ekleyerek karıştıralım.
    • Tuzu da ilave ederek yemeğimizi tekrar karıştıralım.
    • Tuzlu suyun içinden almış olduğumuz patlıcanları da ekleyerek dikkatli bir şekilde karıştıralım.
    • Tencerenin kapağını kapatalım ve ara ara karıştırarak yemeğin kendi suyu ile pişmesi sağlayalım. Bu aşamada ocağın yüksek ateşte olmamasına dikkat edelim.
    • Patlıcanlar yumuşayıp piştikten sonra ocak kapatalım ve servis edelim.

    DOMATES SOSLU MAKARNA TARİFİ

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    Malzemeler;

    • 1 kg doğranmış domates
    • 60 gr taze doğranmış fesleğen
    • 3 çorba kaşığı sızma zeytin yağı
    • 2 çorba kaşığı kekik
    • 1 çorba kaşığı balzamik sirke
    • 1 diş sarımsak, havanda dövülmüş
    • 1/2 tatlı kaşığı kırmızı biber
    • 1/2 tatlı kaşığı karabiber
    • 1 paket makarna
    • 1/2 tatlı kaşığı tuz

    Tarif;

    • Makarna ve tuz dışında tüm malzemeleri bir kasede karışın ve yarım saat bekletin. Pişirdiğiniz makarnayı domates sou ve tuzla karışırın ve servis edin.

    ÇITIR NOHUTLU SEMİZOTU SALATASI TARİFİ

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    Malzemeler;

    • 1 demet semizotu
    • 2 adet salatalık
    • 1 kase süzme yoğurt
    • 1 diş sarımsak
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 su bardağı haşlanmış nohut
    • 2 yemek kaşığı zeytinyağı/ ayçiçek yağı
    • 1 tutam tuz
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • 1 çay kaşığı pul biber
    • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
    • 1 çay kaşığı kajun baharatı
    • 1 tutam kimyon

    Tarif;

    • Haşlanmış nohut tavaya alınır.
    • Üzerine yağ eklenerek hafif çıtırlaşmaya başlayana kadar kızartılır.
    • Baharatlar eklenerek 1-2 dakika daha çıtırlaştırılır ve ocaktan alınır.
    • Semizotu yıkanır ,ayıklanır ve iyice kurutulur.
    • Salata kasesine yoğurt, sarımsak ve tuz alınır.
    • Yıkanmış semizotu ve küçük küpler halinde doğranmış salatalık eklenir.
    • Salata karıştırılır ve tat kontrolü yapılarak servis tabağına alınır. Soğuyan çıtır nohutlar salata üzerine eklenir.

    LİMONLU BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

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    Malzemeler;

    • 2 paket petibör bisküvi

    Muhallebisi İçin;

    • 1 su bardağı un
    • 1 su bardağı toz şeker
    • 1 adet yumurta sarısı
    • 1 paket vanilya
    • 1 adet limon kabuğu rendesi
    • 1 litre süt

    Sosu İçin;

    • 3 yemek kaşığı nişasta (buğday yada mısır)
    • 7 yemek kaşığı toz şeker
    • 1 adet yumurta sarısı
    • 1 adet limon kabuğu rendesi
    • Yarım su bardağı limon suyu
    • 2 su bardağı su

    Tarif;

    • İlk olarak pastamızın muhallebisini hazırlayalım. Bunun için tencereye un, toz şeker, yumurta sarısı, vanilya, limon kabuğu rendesi ve sütü alarak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım.
    • Sonrasında tencereyi ocağa alalım ve orta ateşte muhallebi koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim.
    • Borcama petbör bisküvilerimizi dizelim.
    • Daha sonra hazırladığımız muhallebinin bir kısmını boşaltalım ve yayalım.
    • Muhallebimizi güzel bir şekilde yaydıktan sonra tekrar bir sıra daha bisküvi dizelim ve tekrar muhallebiden boşaltarak yayalım. 2 kere daha bu işlemleri yapalım. Toplamda 4 kat bisküvi koyup, 4 kat muhallebi dökmüş olacağız.
    • Limonlu sos için uygun bir tencereye buğday veya mısır nişastası, toz şeker, yumurta sarısı, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve suyu alarak karıştıralım.
    • Daha sonra tenceremizi ocağa alalım ve sos koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim.
    • İlk sıcağı çıkan limonlu sosumuzu muhallebinin üzerine boşaltarak yayalım.
    • Soğuyan pastamızın üzerini streç flm ile örtelim ve buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirelim.
    • Pastamızı dolaptan aldıktan sonra üzerini hindistan cevizi ile kaplayalım.
    • Dilimleyip dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim.

    AFİYET OLSUN!


    Chef GPT


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