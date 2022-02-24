Ramazan pidesinin üstüne sürülmelik: Lezzeti ve pratik yapımıyla sahine tatlısı tarifi

Tarihi yüzyıllara kadar uzanan bir lezzeti mutfağınızda yapmaya hazır mısınız? İlk zamanlar Ramazan aylarında sahurda tüketilen ve Hz Muhammed'in sofrasına konuk olduğu söylenen sahine tatlısı, sizin de evinizi bereketlendirecek. Günümüzde de sahurda ve iftarda tüketilen bu tatlıyı misafirlerinize akşam yemeğinden sonra sunabilirsiniz. Sıcak ve çıtır pidenin yanına yakışan sahine tatlısı, her yaştan insanın damağına uygun. Tahin, bal ve susamın uyumuyla sunulan bu tatlı, şifa deposu olarak biliniyor. Tadını damakta bırakan sahine tatlısı, içerisindeki malzemeler sayesinde enerji depolamaya da yardım ediyor. Tahinin, susamın ve balın faydalarının bir araya geldiği bu tatlı, az miktarda tüketildiğinde kan şekerini düzenliyor, kalp sağlığını koruyor, içerisindeki vitaminler sayesinde insan vücudunu daha güçlü hale getiriyor. İşte, tahini, balı ve susamı buluşturan sahine tatlısı tarifi!

SAHİNE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı çiğ susam

1 çay bardağı çifte kavrulmuş tahin

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süzme bal

1 Ramazan pidesi

HAZIRLANIŞI

İlk olarak tereyağını buzdolabından çıkarın ve yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

Bal ve tahin ölçüsünü eşit tutun. Beyaz tahin kullanıyorsanız yarım bardak bal yeterli olacak.

Tereyağını çırpma teliyle çırpın.

Daha sonra tereyağının içerisine bal ve tahini ekleyerek çırpmaya devam edin.

Malzemelerin tereyağın içerisinde yok olduğunu fark edinceye kadar çırpmaya devam edin.

Fıstık ezmesi kıvamını elde etmelisiniz. Fıstık ezmesi kıvamını elde edince tatlıyı şık ve otantik bir tabağa alın.

En son çiğ susamları tavada karıştırarak kavurun ve üzerine serpiştirin. (Susamları yakmamaya dikkat edin.)

Tatlıyı servis ederken yanına Ramazan pidesi dilimleyerek sunumu daha gösterişli ve bereketli hale getirebilirsiniz.

Tatlının içinde bolca bulunan bal, size ağır gelirse azaltarak da kullanabilirsiniz.



