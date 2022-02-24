YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ramazan pidesinin üstüne sürülmelik: Lezzeti ve pratik yapımıyla sahine tatlısı tarifi

Ramazan pidesinin üstüne sürülmelik: Lezzeti ve pratik yapımıyla sahine tatlısı tarifi

24.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peygamber sofralarında yer alan enfes bir tat! Susam, tahin ve balın birleşimi... Basit bir şekilde yapılan bu tatlı, sevdiklerinizle sohbetinize arkadaşlık edecek. Kahvaltı sofralarında tükettiğiniz tahin ve bal, sahine tatlısıyla sofraları şenlendiriyor. Akşam yemeklerinden sonra hafif bir tatlı yapmak ya da daha sağlıklı bir tatlı tüketmek ister misiniz? Sahine tatlısı tam size göre!

Ramazan pidesinin üstüne sürülmelik: Lezzeti ve pratik yapımıyla sahine tatlısı tarifi

Tarihi yüzyıllara kadar uzanan bir lezzeti mutfağınızda yapmaya hazır mısınız? İlk zamanlar Ramazan aylarında sahurda tüketilen ve Hz Muhammed'in sofrasına konuk olduğu söylenen sahine tatlısı, sizin de evinizi bereketlendirecek. Günümüzde de sahurda ve iftarda tüketilen bu tatlıyı misafirlerinize akşam yemeğinden sonra sunabilirsiniz. Sıcak ve çıtır pidenin yanına yakışan sahine tatlısı, her yaştan insanın damağına uygun. Tahin, bal ve susamın uyumuyla sunulan bu tatlı, şifa deposu olarak biliniyor. Tadını damakta bırakan sahine tatlısı, içerisindeki malzemeler sayesinde enerji depolamaya da yardım ediyor. Tahinin, susamın ve balın faydalarının bir araya geldiği bu tatlı, az miktarda tüketildiğinde kan şekerini düzenliyor, kalp sağlığını koruyor, içerisindeki vitaminler sayesinde insan vücudunu daha güçlü hale getiriyor. İşte, tahini, balı ve susamı buluşturan sahine tatlısı tarifi!

SAHİNE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı çiğ susam

  • 1 çay bardağı çifte kavrulmuş tahin

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay bardağı süzme bal

  • 1 Ramazan pidesi

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak tereyağını buzdolabından çıkarın ve yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

  • Bal ve tahin ölçüsünü eşit tutun. Beyaz tahin kullanıyorsanız yarım bardak bal yeterli olacak.

  • Tereyağını çırpma teliyle çırpın.

  • Daha sonra tereyağının içerisine bal ve tahini ekleyerek çırpmaya devam edin.

  • Malzemelerin tereyağın içerisinde yok olduğunu fark edinceye kadar çırpmaya devam edin.

  • Fıstık ezmesi kıvamını elde etmelisiniz. Fıstık ezmesi kıvamını elde edince tatlıyı şık ve otantik bir tabağa alın.

  • En son çiğ susamları tavada karıştırarak kavurun ve üzerine serpiştirin. (Susamları yakmamaya dikkat edin.)

  • Tatlıyı servis ederken yanına Ramazan pidesi dilimleyerek sunumu daha gösterişli ve bereketli hale getirebilirsiniz.

  • Tatlının içinde bolca bulunan bal, size ağır gelirse azaltarak da kullanabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolayca hazırlanacak taze taze lavaş ekmeğiyle sofralara lezzet katın!Kolayca hazırlanacak taze taze lavaş ekmeğiyle sofralara lezzet katın!
Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava nasıl yapılır?
Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Hamur açmadan şahane bir börek yapın: Soğanlı Girit böreği

Hamur açmadan şahane bir börek yapın: Soğanlı Girit böreği

Protein deposu kahvaltı tarifi

Protein deposu kahvaltı tarifi

Elma tarçın ikilisine aşık olanlar bu şekersiz tarife bayılacaksınız

Elma tarçın ikilisine aşık olanlar bu şekersiz tarife bayılacaksınız

Kolay pasta tarifi arıyorsanız hemen yapın: Muzlu kedidili pasta tarifi

Kolay pasta tarifi arıyorsanız hemen yapın: Muzlu kedidili pasta tarifi

İlginizi Çekebilir

Şiddeti unutup yeniden evlenecekti! Bomba iddia

Şiddeti unutup yeniden evlenecekti! Bomba iddia

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Adaya mektup gönderdi! Dikkat çeken sözler

Adaya mektup gönderdi! Dikkat çeken sözler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.