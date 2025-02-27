Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini aldı! Tam kıvamında güllaç tarifi: Tadı damağınızda kalacak

Türk mutfağının geleneksel bir tatlısı olan güllaç özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. Ana malzemesi nişasta bazlı yapraklardan yapılan güllaç yaprağıdır. Bu yapraklar, süt ve şekerle ıslatılarak kat kat dizilir ve hafif bir tatlı elde edilir. Güllaç, genellikle gül suyu eklenerek aroma katılır ve ceviz, fındık veya antep fıstığı gibi kuruyemişlerle süslenir. İşte güllaç yapmanın temel tarifi:

GÜLLAÇ MALZEMELERİ:

5-6 yaprak güllaç

1 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

1 paket vanilin

Ceviz, fındık veya antep fıstığı (isteğe bağlı, üzeri için)

Nar taneleri (isteğe bağlı, süsleme için)

GÜLLAÇ YAPILIŞI:

Süt ve Şekerin Hazırlanması:

Sütü bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar sütü ısıtın ancak kaynama noktasına getirmeyin.

Isınan süte vanilin ve isteğe bağlı olarak gül suyunu ekleyin. Karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Güllaç Yapraklarını Hazırlama:

Derin bir tepsi veya borcam alın. İlk güllaç yaprağını tepsinin dibine yerleştirin. Üzerine hazırladığınız süt karışımından bir geniş kaşık yardımıyla gezdirin.

Diğer güllaç yapraklarını da aynı şekilde yerleştirip, her katın üzerine süt dökün. Genelde 5-6 kat yaprak kullanılır.

Güllaçın Dinlendirilmesi:

Son kat güllaç yaprağının üzerine de süt gezdirdikten sonra tatlınızın iyice şişmesi için yaklaşık 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Süsleme:

Dinlenme süresinin sonunda, güllacınız servis için hazır. İsterseniz üzerini dövülmüş ceviz, fındık veya antep fıstığı ile süsleyebilir, ayrıca nar taneleriyle de dekoratif bir görünüm elde edebilirsiniz.

Servis:

Güllaç soğuk servis edilir. Dilimleyerek ya da kaşıkla alarak servis yapabilirsiniz.