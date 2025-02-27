YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini aldı! Tam kıvamında güllaç tarifi: Tadı damağınızda kalacak

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini aldı! Tam kıvamında güllaç tarifi: Tadı damağınızda kalacak

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı saray mutfağında lezzeti ile damakları şenlendiren ve Ramazan ayının gözdesi olarak bilinen güllaç, raflarda yerini almaya başladı. Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan güllaç, sütlü ve hafif bir tadı olması sebebiyle Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. İşte Ramazan sofralarınızın yıldızı olacak tam kıvamında güllaç tarifi...

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini aldı! Tam kıvamında güllaç tarifi: Tadı damağınızda kalacak

Türk mutfağının geleneksel bir tatlısı olan güllaç özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. Ana malzemesi nişasta bazlı yapraklardan yapılan güllaç yaprağıdır. Bu yapraklar, süt ve şekerle ıslatılarak kat kat dizilir ve hafif bir tatlı elde edilir. Güllaç, genellikle gül suyu eklenerek aroma katılır ve ceviz, fındık veya antep fıstığı gibi kuruyemişlerle süslenir. İşte güllaç yapmanın temel tarifi:

GÜLLAÇ MALZEMELERİ:

  • 5-6 yaprak güllaç
  • 1 litre süt
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
  • 1 paket vanilin
  • Ceviz, fındık veya antep fıstığı (isteğe bağlı, üzeri için)
  • Nar taneleri (isteğe bağlı, süsleme için)

iStock-2184690011

GÜLLAÇ YAPILIŞI:

Süt ve Şekerin Hazırlanması:

Sütü bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar sütü ısıtın ancak kaynama noktasına getirmeyin.
Isınan süte vanilin ve isteğe bağlı olarak gül suyunu ekleyin. Karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Güllaç Yapraklarını Hazırlama:
Derin bir tepsi veya borcam alın. İlk güllaç yaprağını tepsinin dibine yerleştirin. Üzerine hazırladığınız süt karışımından bir geniş kaşık yardımıyla gezdirin.
Diğer güllaç yapraklarını da aynı şekilde yerleştirip, her katın üzerine süt dökün. Genelde 5-6 kat yaprak kullanılır.

Güllaçın Dinlendirilmesi:
Son kat güllaç yaprağının üzerine de süt gezdirdikten sonra tatlınızın iyice şişmesi için yaklaşık 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Süsleme:
Dinlenme süresinin sonunda, güllacınız servis için hazır. İsterseniz üzerini dövülmüş ceviz, fındık veya antep fıstığı ile süsleyebilir, ayrıca nar taneleriyle de dekoratif bir görünüm elde edebilirsiniz.

Servis:
Güllaç soğuk servis edilir. Dilimleyerek ya da kaşıkla alarak servis yapabilirsiniz.

Chef GPT
Başkent mahyalarla süslendiBaşkent mahyalarla süslendi
‘İftar ve sahur arasına mutlaka ara öğün konulmalı’‘İftar ve sahur arasına mutlaka ara öğün konulmalı’
Anahtar Kelimeler:
güllaç tarifi güllaç tatlısı tarifi Ramazan güllaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 'Zorunlu olacak'

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 'Zorunlu olacak'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic'ten olay açıklamalar!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic'ten olay açıklamalar!

Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Yaşları daha 18, 17 ve 16'ydı! 3 kardeşten birden yasa boğan haber

Yaşları daha 18, 17 ve 16'ydı! 3 kardeşten birden yasa boğan haber

Gabriel Sara hakkında merak edilen bilgiyi verdi! 18 maçtır gol atamıyordu...

Gabriel Sara hakkında merak edilen bilgiyi verdi! 18 maçtır gol atamıyordu...

Tek tek ifşa edildi! Hepsi 'mış' gibi yapmış! Yeni listede o markalar var

Tek tek ifşa edildi! Hepsi 'mış' gibi yapmış! Yeni listede o markalar var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.