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  4. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Elazığ’ın efsane lezzeti ‘Palu Tava’

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Elazığ’ın efsane lezzeti ‘Palu Tava’

11.03.2025 12:12
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Elazığ mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan Palu Tava, Ramazan ayında iftar sofralarına damgasını vuruyor. Kuzu pirzola eti ve biberle hazırlanan bu eşsiz yemek, taş fırınlarda saatlerce pişirilerek adeta lokum gibi bir kıvama geliyor. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da esnafın fırınlarını dolduran Palu Tava, Elazığlıların iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hem lezzeti hem de geleneksel pişirme yöntemiyle, Palu Tava bu Ramazan'da da yoğun ilgi görüyor.

Elazığ mutfağının nadide tatlarından biri olan 'Palu Tava', Ramazan ayının iftar sofralarına özel bir lezzet katıyor.

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Kuzu pirzola eti ve taze biberle hazırlanan bu geleneksel yemek, taş fırınlarda uzun saatler boyunca pişirilerek mükemmel bir yumuşaklık ve lezzet elde ediliyor.

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Her yıl olduğu gibi, esnafın fırınlarını dolduran Palu Tava, bu Ramazan'da da sofralarda en çok tercih edilen yemeklerden biri olmayı sürdürüyor. Hem tadıyla hem de pişirme şekliyle, Palu Tava, Elazığ'ın iftar sofralarındaki vazgeçilmez bir gelenek haline gelmiş durumda.

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TAŞ FIRINLARDA KISIK ATEŞTE PİŞİYOR

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Elazığ mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Palu Tava, iftar sofralarındaki yerini aldı. Hazırlanışı sadece birkaç dakika süren ancak lezzetini tam anlamıyla ortaya çıkarması saatler süren bu yöresel yemek, vatandaşların büyük ilgisini görüyor.

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Elazığ’ın yöresel mutfak kültürünü yansıtan Palu Tava, özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

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Kuzu pirzola eti ve kırmızı-yeşil biberle hazırlanan yemek, taş fırınlarda kısık ateşte yaklaşık 4 saat pişiriliyor.

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Özel güveç tepsisine dizilen etler, folyo ile kapatılarak fırına veriliyor ve yavaş yavaş pişerek lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.

"HAZIRLANIŞI 5 DAKİKA, PİŞMESİ 5 SAAT SÜRÜYOR"

Elazığ’da yıllardır kasaplık yapan Mahmut Güneş, Ramazan ayıyla birlikte Palu Tava siparişlerinde büyük artış yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 13 yıldır kasaplık yapıyorum. Ramazan ayında Elazığ sofralarını süsleyen en güzel lezzetlerden biri Palu Tavasıdır. Özelliği, içinde sadece kuzu eti ve biber olması. Hazırlanışı 5 dakika, pişmesi ise 5 saat sürüyor. Şu an fırınımız, Palu Tavalarla dolu. Vatandaşlarımız bu lezzeti çok seviyor" şeklinde anlattı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ iftar Ramazan menüsü ramazan ayı
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