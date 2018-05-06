Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

Sahurda ne kadar çok, sağlıklı ve dengeli yemek yenilirse yenilsin, uzun açlık saatleri nedeniyle bir süre sonra susuzluk baş gösterebilir. Beslenme uzmanları, sıcak yaz günlerinde terlemeyle de birlikte vücuttan su eksilmesi yaşanacağını belirterek, bazı önerilerde bulunuyor.
Günde 8-10 bardak su içilmesini belirten uzmanlar, iftarda ve sahurda birer kase çorba tüketilmesini ancak bu çorbaların ev yapımı hafif çorbalar olmasını tavsiye ediyor.
Şekersiz, tarçınlı kompostoların tüketilmesinin susuzluğu en aza indirgeyeceği belirtilirken, sebze ve meyve tüketiminin de atlanmaması öneriliyor.
İşte uzmanların tavsiyeleri;
Orucu açarken suyu yudum yudum ve az az için. Hızlı şekilde, büyük bardaklarla, çok miktarda su içmeyin.
İftarı zeytin ve hurmayla açın ve bir kase çorba için, salata ve yoğurt yiyin. 10-15 dakika dinlendikten sonra zeytinyağlı gibi bir ana yemek yiyin. Pilav ve makarnayı da tercih edebilirsiniz.
İftardan sonra küçük ara öğünler yapabilirsiniz. Hafif olması gereken bu ara öğünde meyveli veya sütlü bir tatlı yiyebilirsiniz.
Sahur, kesinlikle atlanmaması gereken bir öğündür. Özellikle uzun yaz günlerinde tutulan oruçları sahursuz geçirmeyi düşünmeyin.
Sahurda ise midede daha uzun süre kalacağı ve hazmı da kolaylaştıracağı için tam buğday, tam çavdar ekmeğini tercih etmeye özen gösterin.
Sahurda, tuzlu, ağır gıdalar ve kızartmalar yerine, hafif yiyecekleri tercih edin.
Su ihtiyacını fazla hissetmemek için karpuz gibi sulu meyveler tüketmeye özen gösterin.
İftardan sahura kadar geçen sürede fazla miktarda çay, kahve tüketmeyin, şekersiz içmeye özen gösterin. Fazla tüketim susuzluk hissinizi artıracaktır.
Her akşam kebapçıya gidip iftar yapmayın. Kebap yedikten sonra midenizi rahatlatmak için birden fazla soda tüketmeyin.
Ramazanda birçok kişi sıcak pide yerken kontrolü kaybeder. Çok kalın bir pideden sadece bir boğum yiyin. Pide beyaz undan yapıldığı için çabucak kana karışır, kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olabilir.
Pidenin dışında çok fazla zeytin, hurma tüketmeyin, kahvaltılıkları da ölçülü yemeye, tadımlık yemeye özen gösterin.
Hazır meyve sularından da içeriğindeki yüksek şekerin kan şekerini hızlı tüketmesi nedeniyle uzak durulması gerekli.
Serin ortamlarda bulunmaya gayret edin. Gün içerisinde terletmeyen, ince kıyafetler giymek, vücudun susuzluk çekmemesine yardımcı olur.
Sıcakta spor yapmayın ancak serin, gölge yerlerde veya evin içinde özellikle de iftardan sonra, yürüyüşler yapabilirsiniz.
Tansiyon sorunu olmayanlar, tansiyon düşmesi halinde soda, ayran içebilirler. Şeker düşmesi halinde ise meyve ya da birkaç küp şeker yenilebilir, şekerin yanında mutlaka bir çay bardağı süt veya ayran da içilmesi tavsiye edilir.
Yaz aylarına denk gelen ramazan, aynı zamanda kilo vermenin de sıkça yapıldığı bir zaman dilimidir. Çünkü kilo sorunu olan, yemek yemeye meyilli insanlar çok uzun süreler aç kaldıktan sonra daha fazla yemek isteyeceklerdir.
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