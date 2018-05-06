Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

Sahurda ne kadar çok, sağlıklı ve dengeli yemek yenilirse yenilsin, uzun açlık saatleri nedeniyle bir süre sonra susuzluk baş gösterebilir. Beslenme uzmanları, sıcak yaz günlerinde terlemeyle de birlikte vücuttan su eksilmesi yaşanacağını belirterek, bazı önerilerde bulunuyor.

Günde 8-10 bardak su içilmesini belirten uzmanlar, iftarda ve sahurda birer kase çorba tüketilmesini ancak bu çorbaların ev yapımı hafif çorbalar olmasını tavsiye ediyor.

Şekersiz, tarçınlı kompostoların tüketilmesinin susuzluğu en aza indirgeyeceği belirtilirken, sebze ve meyve tüketiminin de atlanmaması öneriliyor.

İşte uzmanların tavsiyeleri;

Orucu açarken suyu yudum yudum ve az az için. Hızlı şekilde, büyük bardaklarla, çok miktarda su içmeyin.

İftarı zeytin ve hurmayla açın ve bir kase çorba için, salata ve yoğurt yiyin. 10-15 dakika dinlendikten sonra zeytinyağlı gibi bir ana yemek yiyin. Pilav ve makarnayı da tercih edebilirsiniz.

İftardan sonra küçük ara öğünler yapabilirsiniz. Hafif olması gereken bu ara öğünde meyveli veya sütlü bir tatlı yiyebilirsiniz.