YEMEK

Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

Ramazan ayı geldi çattı. 11 ayın sultanı Ramazan’ın bu yıl yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle, uzun sürecek oruç nedeniyle açlık ve özellikle de susuzluğu hissetmemek için yapılabilecek bazı basit yöntemler var.

Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

Sahurda ne kadar çok, sağlıklı ve dengeli yemek yenilirse yenilsin, uzun açlık saatleri nedeniyle bir süre sonra susuzluk baş gösterebilir. Beslenme uzmanları, sıcak yaz günlerinde terlemeyle de birlikte vücuttan su eksilmesi yaşanacağını belirterek, bazı önerilerde bulunuyor.

Günde 8-10 bardak su içilmesini belirten uzmanlar, iftarda ve sahurda birer kase çorba tüketilmesini ancak bu çorbaların ev yapımı hafif çorbalar olmasını tavsiye ediyor.

Şekersiz, tarçınlı kompostoların tüketilmesinin susuzluğu en aza indirgeyeceği belirtilirken, sebze ve meyve tüketiminin de atlanmaması öneriliyor.

İşte uzmanların tavsiyeleri;

Orucu açarken suyu yudum yudum ve az az için. Hızlı şekilde, büyük bardaklarla, çok miktarda su içmeyin.

İftarı zeytin ve hurmayla açın ve bir kase çorba için, salata ve yoğurt yiyin. 10-15 dakika dinlendikten sonra zeytinyağlı gibi bir ana yemek yiyin. Pilav ve makarnayı da tercih edebilirsiniz.

İftardan sonra küçük ara öğünler yapabilirsiniz. Hafif olması gereken bu ara öğünde meyveli veya sütlü bir tatlı yiyebilirsiniz.

Sahur, kesinlikle atlanmaması gereken bir öğündür. Özellikle uzun yaz günlerinde tutulan oruçları sahursuz geçirmeyi düşünmeyin.

Sahurda ise midede daha uzun süre kalacağı ve hazmı da kolaylaştıracağı için tam buğday, tam çavdar ekmeğini tercih etmeye özen gösterin.

Sahurda, tuzlu, ağır gıdalar ve kızartmalar yerine, hafif yiyecekleri tercih edin.

Su ihtiyacını fazla hissetmemek için karpuz gibi sulu meyveler tüketmeye özen gösterin.

İftardan sahura kadar geçen sürede fazla miktarda çay, kahve tüketmeyin, şekersiz içmeye özen gösterin. Fazla tüketim susuzluk hissinizi artıracaktır.

Her akşam kebapçıya gidip iftar yapmayın. Kebap yedikten sonra midenizi rahatlatmak için birden fazla soda tüketmeyin.

Ramazanda birçok kişi sıcak pide yerken kontrolü kaybeder. Çok kalın bir pideden sadece bir boğum yiyin. Pide beyaz undan yapıldığı için çabucak kana karışır, kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olabilir.

Pidenin dışında çok fazla zeytin, hurma tüketmeyin, kahvaltılıkları da ölçülü yemeye, tadımlık yemeye özen gösterin.

Hazır meyve sularından da içeriğindeki yüksek şekerin kan şekerini hızlı tüketmesi nedeniyle uzak durulması gerekli.

Serin ortamlarda bulunmaya gayret edin. Gün içerisinde terletmeyen, ince kıyafetler giymek, vücudun susuzluk çekmemesine yardımcı olur.

Sıcakta spor yapmayın ancak serin, gölge yerlerde veya evin içinde özellikle de iftardan sonra, yürüyüşler yapabilirsiniz.

Tansiyon sorunu olmayanlar, tansiyon düşmesi halinde soda, ayran içebilirler. Şeker düşmesi halinde ise meyve ya da birkaç küp şeker yenilebilir, şekerin yanında mutlaka bir çay bardağı süt veya ayran da içilmesi tavsiye edilir.

Yaz aylarına denk gelen ramazan, aynı zamanda kilo vermenin de sıkça yapıldığı bir zaman dilimidir. Çünkü kilo sorunu olan, yemek yemeye meyilli insanlar çok uzun süreler aç kaldıktan sonra daha fazla yemek isteyeceklerdir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan sahur iftar sofrası

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Survivor 2018'de birleşme öncesindeki son eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'de birleşme öncesindeki son eleme adayları kimler oldu?

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

İlginizi Çekebilir

Adana'ya bir günde 5 bin adet yetmiyor

Adana'ya bir günde 5 bin adet yetmiyor

Otizm hastası oğlunu kelle paça çorbasıyla iyileştirdi!

Otizm hastası oğlunu kelle paça çorbasıyla iyileştirdi!

4 adet bademi suya koyun 24 saat sonra mucizeyi görün!

4 adet bademi suya koyun 24 saat sonra mucizeyi görün!

Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Şimdi tam mevsimi! Meğer her derde dermanmış

Şimdi tam mevsimi! Meğer her derde dermanmış

Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

3 günde 5 kilo verdiren mucize

3 günde 5 kilo verdiren mucize

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.