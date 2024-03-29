Ramazanın 19. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diyenlere enfes tarifler!

'Bugün iftara ne pişirsem?' sorusuna iftara hazırlık yapan birçok kişi yanıt arıyor. Ramazan ayının 19. gününde göz doyuran ve pratik tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 29 Mart 2024 Cuma gününe özel hazırlanan Ramazan iftar menüsünü özellikle misafir sofralarına da tercih edebilirsiniz. Yeiden yetmişe herkesin damak zevkine uyan Ramazan menüsüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

19. GÜN İFTAR MENÜSÜ

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet büyük boy soğan

1 büyük boy patates

1 büyük boy havuç

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

1 litre sıcak su veya et suyu

Tarif;

Derin bir tencereye sıvıyağı alın, üzerine büyük büyük doğradığınız soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın.

Sotelenen soğanların üzerine bir yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

İri parçalar halinde doğradığınız havuç ve patatesi tencere alın ve kavurmaya devam edin.

Baharatları ve mercimeği tencereye ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra 1 litre sıcak su veya et suyunu ekleyin, tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye bırakın.

Havuçlar yumuşayana kadar pişirin.

Piştikten sonra çorbanızın pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderinden geçirin.

TAVUKLU BEZELYE TARİFİ

Malzemeler;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

500g tavuk eti

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet patates

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı taze bezelye

5 su bardağı sıcak su

Tarif;

Soğanı yemeklik doğrayalım, tencereye aldığımız sıvı yağda pembeleşene kadar kavuralım.

Üzerine doğradığımız tavuk etlerini ekleyelim, tavuklar sulanıp suyunu çekene kadar kavuralım.

Tavuklar suyunu çekmeye başlarken salçasını, tuzunu ilave edelim, tavukları ezmeden nazikçe karıştıralım.

Ardından küp küp doğradığımız patatesleri de ekleyerek malzemeler birbiri ile özleşene kadar karıştıralım.

Ardından bezelyeleri ve baharatları ekleyelim, tekrar yemeğimizi güzelce karıştıralım.

Son olarak yemeğin üzerine çıkacak kadar sıcak suyu ekleyelim. Yemeğimiz kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara kontrol ederek pişmeye bırakalım.

Pişen tavuklu bezelye yemeğimizi servis edelim.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı pirinç

Sıcak su (pirinci ıslatmak için)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım kahve fincanı şehriye

1 küp şeker

2-3 damla limon

2 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

Tarif;

1 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz gezdirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pirinçleri dinlendirin.

Pilav tencerenize veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı alın ve orta ateşte erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurun.

Şehriyelerin rengi döndükten sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.

Altı hala orta ateşte yanan tencerenize 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin ve karıştırın.

Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken şeker ise pilavınızın parlak ve lezetli olmasını sağlar.

Kavrulan pirinçlerinize 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.

Suyu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.

KAŞIK SALATASI TARİFİ

Malzemeler;

3 adet olgun domates (orta boy)

2 adet salatalık

1 küçük boy soğan

1 tutam maydanoz

2 adet sivri biber

10-15 adet ceviz içi (ince kıyılmış)

Zeytinyağı

Nar Ekşisi

Tuz

Tarif;

Tüm malzemeyi güzelce yıkadıktan sonra bıçak ile incecik doğrayalım.

Tuzu, cevizi, zeytinyağını ve nar ekşisini ekleyerek karıştıralım.

ŞEKERPARE TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

Bir paket oda ısısında margarin

Bir su bardağı şeker

Bir çay bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı irmik

1 adet organik yumurta

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Şerberi için;

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Tarif;

Şekerpare tatlısını yapmaya şerbetinden başlıyoruz.

Derin bir tencereye şekeri ve suyu koyup tahta kaşıkla şeker eriyene kadar karıştırıyoruz.

Şeker eridikten sonra limon suyunu ekleyip ocağa alabilirsiniz.

5-8 dakika kadar kaynattığınız şerbetin altını kapatıp bir kenara alabilirsiniz.

Derin bir yoğurma kabına sıvıyağı, şekeri ve yumurtayı koyup çırpmaya başlayın.

Margarini koyup elimizle harcı yoğurmaya başlıyoruz.

İrmiği ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz.

Vanilya ve kabartma tozunu ekledikten sonra yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz.

Hazırladığımız şekerpare hamurundan ceviz büyüklüğünden parçalar koparıp, yuvarlamaya başlıyoruz.

Yuvarladığımız hamurların üzerine çok hafif bastırıp yağlanmış tepsiye diziyoruz.

Şekerpare hamurlarının ortalarına birer tane fındık koyup, bastırıyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kontrol ederek pişiriyoruz.

Pişen şekerpareleri fırından alıp ilk sıcağı geçtikten sonra, ılık şerbeti şekerparenin üzerine döküyoruz.

Şekerpareler şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!







