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Rambo 5: Last Blood filminden yeni kareler

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 07.02.2019 08:32 | Son Güncelleme

Sylvester Stallone’li Rambo serisinin son halkasından yeni kareler paylaşıldı.

Rambo 5: Last Blood filminden yeni kareler

Aksiyon dünyasının en uzun soluklu serilerinden biri olan Rambo, son filmiyle hayranlarını yeni bir maceraya sürüklemeye hazırlanıyor. Sylvester Stallone ile özdeşleşen karater Rambo, bu sefer insan tacirlerine savaş açıyor. Resmi adı Rambo 5: Last Blood olarak açıklanan filmden yeni kareleri, başrol oyuncusu usta aktör Stallone kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Adrian Grunberg’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda genç yıldız Yvette Monreal, Goya ödüllü İspanyol aktris Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta ve Oscar Jaenada yer alıyor.

Arizona’da bir çiftlikte yoğun bir travma sonrası stres bozukluğu ile baş etmeye çalışan eski asker John Rambo, günlük işlerde çalışarak geçinmektedir. Günün birinde arkadaşı Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır.

Çekimleri tamamlanan “Rambo 5: Last Blood”ın bu yılın sonlarında beyazperdede yer alması planlanıyor.

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