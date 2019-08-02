"Rambo: Last Blood" filminden poster yayınlandı

Sinemanın uzun soluklu serisi Rambo, yeni filmiyle sinema salonlarına dönmeye hazırlanıyor. "Rambo: Son Kan" (Rambo: Last Blood) adlı filmle, rolle bütünleşmiş olan Sylvester Stallone ikonik karakteri bir kere daha canlandırıyor. Önümüzdeki sonbaharda vizyona girecek olan filmden yeni bir afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Altın Küre ödüllü oyuncu Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı ikonik seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında; Eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken görüyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır...