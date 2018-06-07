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Rambo Okan, ismini Ali Koç olarak değiştirmek için başvuru yaptı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2018 17:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe tribünlerinden Rambo Okan, ismini Ali Koç olarak değiştirmek için mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Rambo Okan ve Ali Koç arasında, Fenerbahçe'de 2-3 Haziran'da gerçekleşen tarihi seçim sonrasında da bir diyalog yaşanmış ve Ali Koç'un sarı-lacivertli taraftara el sallaması, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Rambo Okan, ismini Ali Koç olarak değiştirmek için başvuru yaptı!

Fenerbahçe tribünün tanınan isimlerinden "Rambo" lakaplı Okan Güler, Ali Koç'un başkan seçilmesi üzerine harekete geçti. Rambo Okan'ın, ismini Ali Koç olarak değiştirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de gerçekleşen tarihi seçim sonrasında sarı-lacivertlilerin 37. başkanı olan Ali Koç, zaferin ardından balkon konuşması yapmış ve bu sırada Rambo Okan'la aralarında ilginç bir diyalog geçmişti.

Yoğun tezahüratlar nedeniyle sözleri kesilen Ali Koç, Rambo Okan'ı gördükten sonra taraftara el sallamış ve bu anlar, sosyal medyada gündeme oturmuştu.

2010'da yolları kesişmişti

23 Ekim 2010'da Kadıköy'de silahlı bir protestoya karışan "Rambo" lakaplı Okan Güler, Ali Koç'u istemişti. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yakınındaki olay yerine Fenerbahçe Kulübü'nden bazı üç görevli gelerek ikna çalışmaları yapılmıştı. 3 saat süren ikna çalışmaları sonrasında Rambo Okan , Ali Koç ile telefonla görüştürüldükten sonra ikna edilmiş ve elindeki silah ile birlikte gözaltına alınmıştı. Ekip otosuna bindirilen Rambo, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Aziz istifa" şeklinde bağırmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Okan Güler, verdiği ifadede, "Silahı çalmadım. Buldum. Silahla Feneryuma girip Aziz Yıldırım'ı protesto edecektim. İçerde bulunan personeli dışarı çıkararak kendimi rehin alacaktım. Aziz Yıldırım'ı başkan olarak istemiyorum. Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olana kadar Fenerbahçeliliğimi dondurdum. Amacım Aziz Yıldırım'a gönderme yapmaktı. Her delikanlı benim gibi olsa" demişti.

Çalışanları rehin almıştı

Okan Güler, 1999 yılında baba evine yaktığı davadan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra Üsküdar'da bir mağazaya girip mağaza çalışanlarını silahla rehin almıştı. Saatler süren çabaların ardından Rambo kendilerini gazeteci olarak tanıtan polisler tarafından yakalanmıştı.

Kadıköy Adliyesi'nde boşanma davası görülen Rafet El Roman'a, adliye çıkışı, "çocuğuna neden sahip çıkmıyorsun" diyerek saldırmıştı. Rambo ayrıca, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın yapımı sırasında ve Boğaz Köprüsü'nde de intihara teşebbüslerinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Rambo Okan ali koç

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