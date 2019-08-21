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Rambo: Son Kan'dan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 21.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

"Rambo: Son Kan" filminden yeni bir video yayınlandı.

Rambo: Son Kan'dan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Rolüyle bütünleşmiş olan emektar oyuncu Sylvester Stallone'yi yeniden Rambo olarak izleyeceğimiz Rambo: Son Kan (Rambo: Last Blood) filminden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Sinemanın uzun soluklu serisi Rambo’nun son halkasının yönetmen koltuğunda Apokalipto, Man on Fire, Get The Gringo gibi yapımlarda yardımcı yönetmenlik yapan Adrian Grunberg oturuyor.

Altın Küre ödüllü oyuncu Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı ikonik seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında; Eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken görüyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır...

"Rambo: Son Kan" (Rambo: Last Blood) filminde Stallone'ye genç yıldız Yvette Monreal, Goya ödüllü İspanyol aktris Paz Vega, Oscar Jaenada, Louis Mandylor ve Sheila Shah gibi isimler eşlik ediyor. Filmin kötü adamı ise Sergio Peris-Mencheta olacak.

"Rambo: Son Kan", Amerika'yla birlikte 20 Eylül’de ülkemizde seyirci karşısına çıkacak.


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Anahtar Kelimeler:
Rambo: Son Kan Rambo: Last Blood Sylvester Stallone

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