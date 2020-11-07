MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ramo 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Cihangir'e meydan okuyor! Ramo 19. son bölümde neler oldu?

Ramo 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Cihangir'e meydan okuyor! Ramo 19. son bölümde neler oldu?

07.11.2020 01:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisi 19. son bölümüyle 6 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun 20. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Ramo Cihangir'e meydan okurken, ikili arasındaki savaş giderek kızışıyor. İşte Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 20. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Ramo (1)

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz tarafından vurulan Ramo günlerce hastanede kaldıktan sonra kendine gelir gelmez yeniden Kaman meselesi ile ilgili harekete geçti. İlk işi ise Yavuz ile görüşmek oldu.

Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Çağatay'dan büyük tuzak! Selim mi yoksa Yamaç mı vuruldu?Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Çağatay'dan büyük tuzak! Selim mi yoksa Yamaç mı vuruldu?

Yavuz'la karşı karşıya gelen Ramo, parmak izi olan cinayet silahının hala kendisinde olduğunu söyleyerek onu tekrardan köşeye sıkıştırdı. Diğer tarafta Cihangir de her yerde Yavuz'u ararken Doğu, onu bularak Cihangir'e teslim etti. Ramo ve Sibel, Cihangir'in Yavuz'u öldüreceğini düşünürken, hiçbir şey yapmamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yavuz'un elinde Cihangir'i tehdit edebileceği belgeler vardı! Kaman gizemi dışında artık Yavuz'un dokunulmazlık gizemini de çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz'a hem Cihangir'e karşı bir oyun oynadı.

Ramo (2)

Cihangir'e, Yavuz'un elindeki belgeleri alıp getireceğini söyledi. Oyununu başlatan Ramo, kendisi ile buluşmaya gelen Yavuz'u bağladıktan sonra Cihangir'i aradı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat Façalı öldü mü? Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat Façalı öldü mü? Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı?

Yavuz'un ve belgelerin kendisinde olduğunu söylemesi üzerine Cihangir hemen buluşma yerine geldi. Ramo, Yavuz'a doğrulttuğu silahı Cihangir'in eline verince cinayet silahının üzerinde parmak izi kaldı! Ramo'dan aldığı belgelerin gerçek olmadığını, aslında her şeyin bir oyun olduğunu sonradan anlayan Cihangir için artık her şey çok geçti. Evine düzenlenen operasyonla Cihangir gözaltına alındı ancak finalde herkesi şoke eden gelişme bir gelişme yaşandı. Sorguya alınan Cihangir, Mahir'e cinayet silahının kaybolacağını söyledi!

Ramo (3)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 13 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Çukur'da Yamaç ve Selim'e büyük tuzak!Çukur'da Yamaç ve Selim'e büyük tuzak!
10 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor!10 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar

Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Kuvvetli olacak

Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!

Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!

Seyahat süresi 39 dakika kısalıyor!

Seyahat süresi 39 dakika kısalıyor!

Sözde 'dergah' ile 13 milyon liralık vurgun olayında flaş gelişme!

Sözde 'dergah' ile 13 milyon liralık vurgun olayında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Diğer Haberler

Kırmızı Oda'nın Garip'i Celil Nalçakan diziden ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Arka Sokaklar 565. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selin ve Mesut ayrıldı mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar'da Mesut'u yıkan olay!

Arıza 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cabir'den şok tehdit! Arıza'da Ali Rıza'nın kardeşi ölecek mi?

Arıza'da Ali Rıza'ya şok tehdit!

Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Çağatay'dan büyük tuzak! Selim mi yoksa Yamaç mı vuruldu?

Çukur'da Yamaç ve Selim'e büyük tuzak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat Façalı öldü mü? Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda mı ediyor?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz Akkaya'sı Uğur Güneş diziden ayrılacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da bir şok veda daha!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.