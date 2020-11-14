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Ramo 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'nun gizemli düşmanı kim? Ramo 20. son bölümde neler oldu?

14.11.2020 02:13 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisi 19. son bölümüyle 13 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun 20. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İki adam tarafından zorla götürülen Ramo'nun gizemli düşmanının kim olduğu merak uyandırıyor. İşte Ramo dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 20 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 21. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Ramo (2)

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir'i polislerin almasının ardından Ramo ve ailesi limanda keyifle kutlamasına devam ederken Cihangir elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktı. Başına gelen bu olayla Ramo'yu hafife almaması gerektiğini anlayan Cihangir Doğu'ya, Ramo'yu ve ailesini yok etmesi için emir verdi. Kutlamanın ortasında adamlarıyla birlikte gelen Doğu, kadın ve çocuklar hariç bütün aileye saldırdı. Çıkan çatışmada Doğan ve Şahin vurulurken Ramo, ailesi zarar gördüğü için öfkeden deliye döndü. Nuri'nin de desteğe gelmesiyle tüm aile saldırıdan kurtulmayı başardı ancak Nuri'nin Ramo'ya verdiği destek onun da sonunu getirdi. Tüm bu olanlardan sonra Ramo, Cihangir'i arayarak karşısına çıkmasını istedi ve adeta savaş ilan etti. Ramo'nun meydan okuyan tavrıyla iyice kinlenen Cihangir, Ramo ve ailesinin başına 1 milyon lira ödül koyup tüm İstanbul'a haber saldı. Diğer tarafta gizemini koruyan Kaman meselesi için bilgi almaya çalışan Sibel kendini bir tuzağın içinde buldu. Sibel'in yardımına koşan ise yine Ramo oldu. İkili bu tuzaktan kurtulmayı başarsa da onlar için asıl tehlike peşlerine düşen Doğu'ydu. Ramo'nun ailesinin kaldığı adresi öğrenen Doğu, adamlarıyla birlikte saldırı için harekete geçti. Tansiyonun giderek yükseldiği bu anlarda Ramo, Cihangir'i indirmek için gittiği yerde kaçırıldı. Doğu'nun bütün aileye yaptığı saldırıdan sonra gözlerini hastanede açan Hasan'ın yanına Cihangir'in gelmesi ise finalde herkesi büyük şaşkınlığa uğrattı.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 20 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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