Ramo 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi fragmanı yayınlandı! Ramo'ya Cihangir'den şok tehdit: Bir gün seni öldüreceğim

Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisinin 4 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden çarpıcı bir sahne yayınlandı. Ramo yeni bölüm fragmanında Cihangir'in tehditlerine yanıt veren Ramo, "Aileme dokunmadığın sürece bana her şey uyar" diyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mazhar'ın gelişiyle Ramo cephesinde yeni bir düşman daha yer edinirken, tüm dengeler de değişti. Cihangir'in Ramo'dan hesap sorduğu sırada Mazhar, Ramo'yu alıp götürdü ve işkence ederek sorguladı.

Mazhar'ın gelişi sadece Ramo'yu değil Cihangir'i de rahatsız etti. İstanbul'un karıştığını ve çarkı döndürmek için geldiğini söyleyen Mazhar, Cihangir'den Ramo ve Yavuz ile olan savaşını bitirmesini istedi. Mazhar, Ramo'dan Mahir'i öldürmesini isteyerek neredeyse imkansız bir görev verirken ayrıca Doğu, Hamdi cinayetini Ramo'nun üstüne yıkmak için sahte tanık ayarlayarak kumpas kurdu. Ramo ve Sibel'in uzun zamandır beklenen yüzleşmesi de bu bölümde nihayet gerçekleşti. Sibel'den artık bir cevap isteyen Ramo, sonunda Sibel'e hala aşık olduğunu itiraf etti.