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Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mazhar'dan Ramo'ya Cemil'i öldürme emri!

16.02.2021 02:44 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 33. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ramo'nun iddialı sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Mazhar ve Şerif'e karşı neler yapacağı merakla beklenirken, Ramo'nun mücadelesinde heyecan giderek artıyor. Ramo'nun Mazhar'a "Düşman değiliz ama asla dost olmayacağız" sözleri dikkat çekiyor. Mazhar ise Ramo'ya Cemil'i öldürme emrini veriyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 19 Ocak Cuma akşamı 33. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ramo yeni bölümde Mazhar'ın karşısına çıkan Ramo "Oyunu onların kurallarına göre oynayacağız artık. Ne telafisi var ne hata yapma lüksümüz" diyor.

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Mazhar ise Ramo'nun "Cemil işini konuşarak halledeceğim" sözlerine "Öldüreceksin, yok edeceksin. Sana verilen görevi yapacaksın Ramo" sözleriyle yanıt veriyor.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel'in ölüm haberiyle sarsılan Ramo, çıkan raporlara rağmen Sibel'in öldüğüne inanmadı. Ramo, Sibel'e dair bir iz bulmak için harekete geçerken, Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. Mazhar, Taner'in ölümünden sorumlu oldukları için bunun acısını çıkaracağını söylerken, Ramo, Sibel'in alıkonulduğuna dair henüz bir iz bulamadı. Şerif'in gelişi Ramo'daki gerilimi giderek artırırken, asıl büyük sürpriz büyük patronlardan biri olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşandı.

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Şerif, Ramo'ya Sibel'in ölüm emrini büyük patronların verdiğini söyledi ve Ramo'yu eski bir arabanın direksiyonuna bağladı. Üzerine bir araba düşmek üzere olan Ramo, tuzaktan kurtulmayı başardı.

Ramo'da Sibel öldü mü? Ramo 32. son bölüm final sahnesinde Şerif bombası! Sibel ve Ramo'ya ne olacak?Ramo'da Sibel öldü mü? Ramo 32. son bölüm final sahnesinde Şerif bombası! Sibel ve Ramo'ya ne olacak?

Şerif'ten duyduklarının öfkesiyle Ramo, Mazhar'ın karşısına çıktı ancak onu burada başka bir tuzak bekliyordu. Bu sırada alıkonulan Sibel de korku dolu anlar yaşadı. Mazhar ve Ramo'nun karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek yükselirken, Şerif'in elinde olan Sibel'in ve silahların hedefinde olan Ramo'nun nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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