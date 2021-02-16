Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mazhar'dan Ramo'ya Cemil'i öldürme emri!

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 19 Ocak Cuma akşamı 33. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ramo yeni bölümde Mazhar'ın karşısına çıkan Ramo "Oyunu onların kurallarına göre oynayacağız artık. Ne telafisi var ne hata yapma lüksümüz" diyor.

Mazhar ise Ramo'nun "Cemil işini konuşarak halledeceğim" sözlerine "Öldüreceksin, yok edeceksin. Sana verilen görevi yapacaksın Ramo" sözleriyle yanıt veriyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel'in ölüm haberiyle sarsılan Ramo, çıkan raporlara rağmen Sibel'in öldüğüne inanmadı. Ramo, Sibel'e dair bir iz bulmak için harekete geçerken, Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. Mazhar, Taner'in ölümünden sorumlu oldukları için bunun acısını çıkaracağını söylerken, Ramo, Sibel'in alıkonulduğuna dair henüz bir iz bulamadı. Şerif'in gelişi Ramo'daki gerilimi giderek artırırken, asıl büyük sürpriz büyük patronlardan biri olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşandı.

Şerif, Ramo'ya Sibel'in ölüm emrini büyük patronların verdiğini söyledi ve Ramo'yu eski bir arabanın direksiyonuna bağladı. Üzerine bir araba düşmek üzere olan Ramo, tuzaktan kurtulmayı başardı.