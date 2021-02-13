Ramo'da Sibel öldü mü? Ramo 32. son bölüm final sahnesinde Şerif bombası! Sibel ve Ramo'ya ne olacak?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 12 Şubat Cuma akşamı 32. bölümüyle ekrana geldi. Ramo'nun son bölümüne diziye yeni katılan Emre Kınay'ın canlandırdığı Şerif karakteri damga vurdu.

Ramo'nun 32. bölümünde Şerif'ten Sibel'in öldürülmesi emrinin patronlardan geldiğini öğrenen Ramo derhal Mazhar'ın yanına gitti. Ramo Mazhar'a silahını doğrultarak aralarındaki hesabı kapatacaklarını söyledi.

Şerif'in Ramo yerine Mazhar'ın masasına gelmesi gelmesi, masadakileri oldukça rahatsız etti. Konseyin yeni adamı olan Şerif, Ramo'yu gözaltındayken ziyaret ettiğini ve Sibel'in kaybı nedeniyle çökmüş durumda olduğunu söyledi.



SİBEL GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ramo'nun 32. bölümünde Sibel'in hastanede gerçekleşen patlamada ölmediği, Mazhar tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. Mazhar Sibel'e, yeğeni Taner'i Ramo ile birlikte öldürdüklerini bildiğini ve bunun acısını kendisinden çıkaracağını söyledi.

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel’e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel’e ait bir iz arıyordur.



Ramo- ’nun her eylemi İstanbul’un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.



