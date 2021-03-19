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Ramo 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel'in başı büyük belada! Ramo yeni bölümde neler olacak?

19.03.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sibel'in Nehir'e meydan okuduğu heyecan dolu tanıtımda Ramo, Sibel'den aldığı telefonla büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken, Sibel'in başının belada olduğunu öğreniyor. Peki Ramo yeni bölümde neler olacak? İşte Ramo 36. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 19 Mart Cuma akşamı 36. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Ramo'nun sorumluluğunda olan yüklü miktarda paranın çalınması gerilimi arttıracak. Bu çarpıcı olaydan sonra Ramo ve Kudret'in arasında yaşanacaklar yeni bölüme damga vuracak.

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RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır.

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Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir.

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Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.

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Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur.

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Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer.

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Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken, Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

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Ramo dizisi Murat Yıldırım
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