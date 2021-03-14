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Ramo 36. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Ramo'dan büyük patronları yok etmek planı!

14.03.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 36. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Heyecan dolu gelişmelerin sinyallerini veren sahnede Ramo, büyük patronları yok etmek için planını yapıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 19 Mart Cuma akşamı 36. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım'ın kardeşi Kudret, Ramo'nun karşısına çıkarak ona meydan okudu. Hem kendi gücünü göstermek hem de Ramo'yu test etmek isteyen Kudret'in oyunu, gerilim dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Ramo ise testi geçerek kim olduğunu Kudret'e de gösterdi. Ramo'yu yanına alan Kudret, onu bambaşka bir dünyanın içine sürükledi. Ramo, Kudret ile birlikte masaya oturarak önemli isimlerle tanıştı. Ramo, giderek oyunun içine daha da dahil olurken, İstanbul'daki güç savaşlarında yeni bir yola çıktı. yaptığı operasyonla Şerif'i kaçıran Ramo, sistem hakkındaki tüm gerçekleri öğrendi. Şerif'i hain olarak Kudret'in karşısına çıkarınca, sistemde üç büyük patron olduğu ve Şerif'in de bu patronlardan biri olduğunu ortaya çıktı. Yıldırım'dan boşalan yere geçerek patronlardan biri Mazhar olurken, tüm bu yaşananların aslında Ramo'nun planının bir parçası çıkması ise herkesi şoke etti. Ramo, büyük planıyla Mazhar'ın büyük patronlardan biri olmasını sağlarken, kendisi de nihai hedefine ulaşarak üç büyük patronun yüzünü gördü.

Ramo (3)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (5)
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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Show TV Ramo dizisi Murat Yıldırım
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