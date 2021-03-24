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Ramo 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo çalınan paraların peşinde!

24.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 37. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Ramo'nun büyük bir sorunla karşı karşıya olduğu tanıtımda Kaptan'ın yanına gittiğinde karşılaştığı manzara büyük bir merak konusu oluyor. Peki Ramo yeni bölümde neler olacak? İşte Ramo 37. bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 26 Mart Cuma akşamı 37. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Ramo kendisinden çalınan paraların peşine düşecek.

Ramo (1)

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir.

Ramo (2)

Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.

Ramo (3)

Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur.

Ramo (3)4

Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder.

Ramo (5)

İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

Ramo (6)
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Ramo dizisi Murat Yıldırım
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