Ramo 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Sibel'e yapılanların intikamını alıyor!

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 26 Mart Cuma akşamı 37. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, girdiği büyük savaşta planını adım adım uygulamaya başlarken, yaşanan çarpıcı gelişmeler her şeyi alt üst etti. Ramo, üç büyük patronu da bir araya getirerek hepsini birden yok etmek için bir plan yaptı ancak Çiçek'in beklenmedik sürprizi Ramo'nun oyununu bozdu.

Diğer taraftan Ramo'nun planıyla Bulgaristan'a doğru yola çıkan paraların çalınması Ramo'yu zor durumda bıraktı. Ramo, çalınan para meselesiyle uğraşırken, Sibel'in başının belada olduğu haberini aldı.

Nehir'in çevirdiği işleri öğrenmek isteyen Sibel, onunla beraber Doğu'nun annesini bulmak için tuttuğu dedektifle buluşmaya gitti. Gittikleri yerde dedektifi ölü halde bulan ikili, uzaktan çekilmiş fotoğraflarını ve üzerine yazılan notu görünce büyük bir panik yaşadı. Notu gördükten sonra Ramo'yu arayarak başının belada olduğunu söyleyen Sibel, arabasına bindiğinde kafasına doğrultulan silah ile büyük bir şok yaşadı. Bir taraftan girdiği savaşın sorunlarıyla uğraşan, diğer taraftan Sibel'in tehlikede olduğunu öğrenen Ramo'nun içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.