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Ramo 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Tuzağa düşen Doğu ölecek mi? Ramo yeni bölümde neler olacak?

01.04.2021 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 38. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Doğu'nun tuzağa düştüğü aksiyon dolu tanıtımda Ramo, yardım etmek için hemen harekete geçiyor. "Ramo, Doğu'yu kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu oluyor. Peki Ramo 38. bölümde neler olacak? İşte Ramo yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 2 Nisan Cuma akşamı 38. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Ramo (1)

RAMO'DA NELER OLACAK?

Silahtar'a ulaşabilmek için Bulgaristan'da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar'a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Ramo (2)

Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır.

Ramo (3)r

En beklemediği anda Doğu'nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer.

Ramo (4)

Hasan ise Afet'i kaybetmemek için uğraşmaktadır.

Ramo (6)

Sarraf'ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif'in attığı beklenmedik adımlar Ramo'yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

Ramo (6)r

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgaç gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (8)
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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Show TV Ramo dizisi Murat Yıldırım
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