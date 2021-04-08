MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ramo 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel, Ramo'yu bulmak için Mazhar'ın karşısında!

Ramo 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel, Ramo'yu bulmak için Mazhar'ın karşısında!

08.04.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 39. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sibel ve bütün ailenin, ortadan kaybolan Ramo'yu bulmaya çalıştığı tanıtımda Ramo için Mazhar'ın karşısına çıkan Sibel, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşıyor. Peki Ramo yeni bölümde neler olacak? İşte Ramo 39. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 9 Nisan Cuma akşamı 39. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır.

Ramo (1)

Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir. Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur.

Ramo (3)

Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur.

Ramo (4)

Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır. Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener.

Ramo (5)

Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

Ramo (7)
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgaç gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, yarın akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
Arıza dizisi ekrana veda ediyor! Arıza 30. ve final bölüm fragmanı yayınlandı!Arıza dizisi ekrana veda ediyor! Arıza 30. ve final bölüm fragmanı yayınlandı!
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Show TV Ramo dizisi Murat Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

İbo Show'un yeni konukları belli oldu

İbo Show'un yeni konukları belli oldu

Kıyafetlerini çıkarıp, sokağa tuvaletlerini yaptılar!

Kıyafetlerini çıkarıp, sokağa tuvaletlerini yaptılar!

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.