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Ramo'dan yeni sezon kareleri geldi! Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 03.08.2020 21:06 | Son Güncelleme

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, Show TV dizisi Ramo yeni sezon çekimlerinden kareler yayınlanmaya başladı. Ramo, adalet için verdiği savaşa artık İstanbul’da devam edecek.

Ramo'dan yeni sezon kareleri geldi! Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İstanbul’da Cihangir’e savaş açacak olan Ramo, küllerinden yeniden doğarak mücadelesine devam edecek.

EN DİPTEN EN ZİRVEYE!

Ramo’nun yeni sezonundan yayınlanan kareler Ramo’nun kendini savunmak için dimdik ayakta olduğunu gösteriyor.

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Ancak Ramo’nun en dipten en zirveye nasıl savaş açacağı yalnızca onun bildiği bir sır.

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"UZUN ZAMANDIR BU KADAR İYİ BİR SENARYO OKUMAMIŞTIM!"

Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım, yeni sezona büyük bir heyecanla başladığını belirtti.

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Yeni sezonda izleyenlere daha da iyi bir Ramo sunacaklarının altını çizen Yıldırım uzun zamandır bu kadar iyi bir senaryo okumadığını ekledi.

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Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, Show TV dizisi Ramo Eylül'de yeni bölümleriyle ekranda olacak.

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