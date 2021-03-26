Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Ramo Kaptan'ın yanında şok edici manzarayla karşılaşıyor

Her Cuma saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Son bölümde Ramo artık büyük patronların dünyasına girmiş ve kendisine ilk görev verilmişti. Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI (37. BÖLÜM)

Ramo dizisinin yeni bölümü için yayınlanan fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

RAMO DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (36. BÖLÜM)

Ramo dizisinin 36. bölümünde Ramo artık büyük patronların dünyasına giriş yapmıştır. Kendisine verilen ilk görev ise, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo’nun umurunda bile olmayacaktır. Onun asıl hedefi patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir. Hasan, Afet’in gönlünü yeniden almaya ve onu eve dönmek için ikna etmeye çalışırken, Sibel de çok farklı bir maceranın içindedir. Sibel, Doğu’nun annesini bulmaya çalışıyordur. Yine aynı amaçla hareket eden Nehir’le yolları kesişen Sibel’in başı ise büyük belaya girecektir. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmek için uğraşırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo şimdi her yandan sıkışmış haldedir.

RAMO YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (37. BÖLÜM)

Ramo dizisinin yeni bölümü için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.