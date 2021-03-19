Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Sibel'in başı belaya giriyor

Her Cuma saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Son bölümde Ramo daha önce öldürmüş olduğu Yıldırım'ı karşısında görmüş ve büyük bir şok yaşamıştı. Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI (36. BÖLÜM)

Ramo dizisinin yeni bölümü için yayınlanan fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ (35. BÖLÜM)

Ramo, Korkut’la iş birliği yapması nedeniyle Mazhar’a oldukça öfkelidir. Mazhar’ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım’ın yerine geçmeyi hedeflediğini öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona anlatmayı düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım ile karşılaşınca hayatının en büyük şokunu yaşar.

Bir yandan Şerif’in de Ramo’yla ilgili çeşitli planları mevcuttur. Ramo, Mazhar’la olan düşmanlığını devam sürdürecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü de görüp nihai amacına ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; o da oyuna dahil olmak. Hem de oyunun sonucunu düşünmeden.

Ramo bunlarla savaşırken Sibel ise aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek’in kendisine baba demesini unutamamaktadır. Yaşadıklarını Afet’e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel de olaya dahil olur ve Hasan’ın artık gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

RAMO YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (36. BÖLÜM)

Ramo dizisinin yeni bölümü için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



