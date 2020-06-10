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Ramo dizisinde sürpriz ayrılıklar! Ramo yeni bölümler ne zaman başlayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.06.2020 20:24 | Son Güncelleme

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrol oynadığı Ramo dizisinin senaristi Yılmaz Şahin ve yönetmeni Yağız Alp Akaydın projeden ayrıldı.

Ramo dizisinde sürpriz ayrılıklar! Ramo yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Adana'da çekilen Ramo dizisi yeni sezonda İstanbul'a taşınıyor. Dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın projeden ayrılırken, yerine ise sektörün başarılı isimlerinden Çağatay Tosun geldi.

İstanbul'a taşınacağı için hikâyesi değişecek olan diziyi Rüya İşçileri yazar grubundan Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme alacağı öğrenildi.

Dizi ekibinden ayrıca bazı oyuncular ayrılacak, yeni isimler katılacak.

Çekimlerine Temmuz ayında başlanacak olan Ramo dizisi, Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana dönecek.

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