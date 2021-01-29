MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ramo dizisinden Arıza'ya flaş transfer! Ramo'nun Halef'i Rüzgar Aksoy Arıza dizisine katıldı!

Ramo dizisinden Arıza'ya flaş transfer! Ramo'nun Halef'i Rüzgar Aksoy Arıza dizisine katıldı!

29.01.2021 02:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ramo dizisinden Arıza'ya flaş transfer! Ramo'nun Halef'i Rüzgar Aksoy Arıza dizisine katıldı!

Show TV'de ekrana gelen, başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisine sürpriz bir oyuncu katıldı. Son olarak Ramo dizisinde Halef rolünü canlandıran Rüzgar Aksoy, bu defa Arıza dizisiyle seyirci karşısına çıkacak.

Show TV'de pazar akşamları izleyiciyle buluşan Arıza dizisine, Nursel Köse'den sonra Rüzgar Aksoy da katıldı.

Son olarak Ramo'da Halef karakterini canlandıran Rüzgar Aksoy diziye veda etmişti. Rüzgar Aksoy, bu defa yine aynı kanalda yayınlanan Arıza dizisinin kadrosuna katıldı.

Rüzgar Aksoy

Ünlü oyuncunun, Ramo dizisindeki Halef karakterine benzer bir rolle ekrana geleceği öğrenildi.

Rüzgar Aksoy2

Ramo 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo büyük patrona rest çekiyor: İstanbul biz olacağızRamo 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo büyük patrona rest çekiyor: İstanbul biz olacağız

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

1 Ocak 1981'de dünyaya gelen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rüzgar Aksoy, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisi ile şöhreti yakaladı.

2013 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülen Aksoy, Serçe, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Nermin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Kara Sevda, Yüz Yüze, Koca Koca Yalanlar, Keşif, Bir Zamanlar Çukurova da yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
İtfaiyecilerden Kırmızı Kamyon ekibine özel eğitimİtfaiyecilerden Kırmızı Kamyon ekibine özel eğitim
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Diğer Haberler

Sadakatsiz dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Volkan ile Derin'in arasında Ali ve Asya krizi!

Sadakatsiz'de Volkan ile Derin'in arasında Ali ve Asya krizi!

Tövbeler Olsun dizisine sürpriz oyuncu! Ayça Işıldar, Tövbeler Olsun'da Makbuş karakterini canlandıracak!

Tövbeler Olsun dizisine sürpriz oyuncu!

İtfaiyecilerden Kırmızı Kamyon ekibine özel eğitim! Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler?

İtfaiyecilerden Kırmızı Kamyon ekibine özel eğitim

Arıza dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza, İhtiyar'ın adamı Safir ile karşı karşıya

Ali Rıza, İhtiyar'ın adamı Safir ile karşı karşıya

Menajerimi Ara'da Gülben Ergen fırtınası esecek! Menajerimi Ara 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Gülben Ergen sevilen dizide rol alacak!

Cemre Melis Çınar, Kefaret dizisine transfer oldu

Kırmızı Oda'daki performansı olay olmuştu! İşte yeni dizisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.