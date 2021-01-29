Ramo dizisinden Arıza'ya flaş transfer! Ramo'nun Halef'i Rüzgar Aksoy Arıza dizisine katıldı!

Show TV'de pazar akşamları izleyiciyle buluşan Arıza dizisine, Nursel Köse'den sonra Rüzgar Aksoy da katıldı.

Son olarak Ramo'da Halef karakterini canlandıran Rüzgar Aksoy diziye veda etmişti. Rüzgar Aksoy, bu defa yine aynı kanalda yayınlanan Arıza dizisinin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncunun, Ramo dizisindeki Halef karakterine benzer bir rolle ekrana geleceği öğrenildi.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

1 Ocak 1981'de dünyaya gelen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rüzgar Aksoy, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisi ile şöhreti yakaladı.

2013 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülen Aksoy, Serçe, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Nermin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Kara Sevda, Yüz Yüze, Koca Koca Yalanlar, Keşif, Bir Zamanlar Çukurova da yer aldı.



